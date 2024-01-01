В аварії загинув відомий дитячий тренер з боксу із Луцька Руслан Павлюк

В аварії загинув відомий дитячий тренер з боксу із Луцька Руслан Павлюк
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 липня близько 14:10 неподалік села Сомин Ковельського району. Постраждало двоє людей, одна при транспортації у медичний заклад померла.

Як повідомили у поліції, відбулось зіткнення Fiat Ducato та вантажівки КамАЗ. Бус отримав значні механічні пошкодження, у нього повністю розтрощена передня частина.

Внаслідок автопригоди 36-річний водій буса від отриманих травм помер. 42-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню.

Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригадами медиків оглядалося двоє пацієнтів.

Жінку доправили у Ковельське МТМО. У чоловіка при транспортуванні у лікарню настала клінічна смерть. Проводилися реанімаційні заходи, проте безрезультатно.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як стало відомо ВолиньPost із власних джерел, у цій автопригоді загинув тренер з ММА з Луцька Руслан Павлюк.

За інформацією ЗМІ, прощання з Русланом Павлюком відбудеться в Домі Панахиди завтра, 12 липня, з 17:00 до суботи, 13 липня, орієнтовно – 12:00.

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Теги: ДТП, смерть
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