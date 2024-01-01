Загинув дитячий тренер із боксу Руслан Павлюк: як допомогти родині

Загинув дитячий тренер із боксу Руслан Павлюк: як допомогти родині
У страшній автопригоді на Ковельщині загинув тренер з боксу та ММА з Луцька Руслан Павлюк.

У загиблого лишилась дружина і двоє доньок. Для тих, хто хоче допомогти родині, можуть переказати кошти на картку – 5457082512029013 (Павлюк Ольга, мама).

Прощання з Русланом Павлюком відбудеться в Домі Панахиди завтра, 12 липня, з 17:00 до суботи, 13 липня, орієнтовно – 12:00.

Редакція видання ВолиньPost висловлює щорі співчуття рідним та близьким Руслана Павлюка з приводу тяжкої втрати.

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Теги: Руслан Павлюк, загибель, допомога
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