Як вимикатимуть світло на Волині 12 липня: графіки

Як вимикатимуть світло на Волині 12 липня: графіки
У п'ятницю, 12 липня, графіки відключень електроенергії діятимуть по всій Україні впродовж доби.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, через спеку в Україні у четвер, 11 липня, прогнозується збільшення максимального споживання електроенергії на 7% порівняно із 10 липня.

Подивитися актуальні графіки відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго".


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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