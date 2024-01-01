Як вимикатимуть світло на Волині 12 липня: графіки





Про це повідомляє НЕК "Укренерго".



"Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", — йдеться у повідомленні.



За даними Укренерго, через спеку в Україні у четвер, 11 липня, прогнозується збільшення максимального споживання електроенергії на 7% порівняно із 10 липня.



Подивитися актуальні графіки відключення світла для вашої черги можна на сайті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 12 липня, графіки відключень електроенергії діятимуть по всій Україні впродовж доби.Про це повідомляє НЕК "Укренерго"."Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", — йдеться у повідомленні.За даними Укренерго, через спеку в Україні у четвер, 11 липня, прогнозується збільшення максимального споживання електроенергії на 7% порівняно із 10 липня.Подивитися актуальні графіки відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго"

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