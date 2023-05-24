Успенський піст 2024: волинський священник розповів, які існують обмеження





Минулого року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Тепер парафіяни ПЦУ відзначатимуть всі неперехідні православні свята на 13 днів раніше.



Журналісти Ярослава Черенюка, настоятеля храму Воскресіння Господнього, що на луцькому міському кладовищі поблизу села Гаразджа, коли ж за новим календарем розпочнеться Успенський піст та які існують обмеження.



За його словами, раніше Успенський піст розпочинався 14 серпня та тривав до 27 серпня. Але через перехід ПЦУ на новоюліанський календар, в цьому році датою початку Успенського поста буде 1 серпня. Завершиться піст 14 серпня.



«Цей піст присвячений вшануванню Богородиці. Триває всього 14 днів. Він найкоротший із багатоденних постів», - сказав отець Ярослав Черенюк.



Попри те, що Успенський піст триває два тижні, він є досить суворим.



Так, понеділок, середу і п'ятницю можна вживати лише суху їжу, у вівторок та четвер дозволяється додавати гарячі страви без олії, а на вихідні з олією. На свято Преображення Господнього (6 серпня) можна вживати рибу.



«У період Успенськогого посту не звершується таїнство вінчання. Також під забороною різного роду розваги», - підкреслив священник Ярослав Черенюк.



Також він рекомендував у піст частіше молитися, відвідувати храм та обов'язково у цей період піти до сповіді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку християни східного обряду відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цьому святу передує Успенський піст, під час якого забороняється їсти м'ясо, молочні продукти та яйця.Минулого року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Тепер парафіяни ПЦУ відзначатимуть всі неперехідні православні свята на 13 днів раніше.Журналісти ВСН вирішили поцікавитися у протоієрея, настоятеля храму Воскресіння Господнього, що на луцькому міському кладовищі поблизу села Гаразджа, коли ж за новим календарем розпочнеться Успенський піст та які існують обмеження.За його словами, раніше Успенський піст розпочинався 14 серпня та тривав до 27 серпня. Але через перехід ПЦУ на новоюліанський календар, в цьому році датою початку Успенського поста буде 1 серпня. Завершиться піст 14 серпня.«Цей піст присвячений вшануванню Богородиці. Триває всього 14 днів. Він найкоротший із багатоденних постів», - сказав отець Ярослав Черенюк.Попри те, що Успенський піст триває два тижні, він є досить суворим.Так, понеділок, середу і п'ятницю можна вживати лише суху їжу, у вівторок та четвер дозволяється додавати гарячі страви без олії, а на вихідні з олією. На свято Преображення Господнього (6 серпня) можна вживати рибу.«У період Успенськогого посту не звершується таїнство вінчання. Також під забороною різного роду розваги», - підкреслив священник Ярослав Черенюк.Також він рекомендував у піст частіше молитися, відвідувати храм та обов'язково у цей період піти до сповіді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію