Побільшало звернень у Центр екстреної меддопомоги через спекотну погоду





Про це Станіслав Лінік.



"За останню добу в нас було 20 інсультів по області, людей ми доставили в лікувальні заклади. Кількість звернень в загальному збільшується, за останню добу це є понад 600 звернень. Я очікую, що на наступні дні, коли температура буде ще більшою, буде велика кількість звернень безпосередньо до нас", — сказав Станіслав Лінік.



Як від спеки рятуються лучани



Лучанка Ганна Федюк прийшла до фонтанів на Театральний майдан із дворічним сином Владиславом. Тут, з її слів, легше дихати і не так спекотно.



"Вдягаю не гаряче, щоб було: футболочка, шортики, сонцезахист на личко, панамка. Їїдемо зараз на басейн до сестри, вони мають приватний будинок — будемо рятуватися від спеки, — зазначила жінка.



16-річна Соломія Кулик до фонтанів у центрі Луцька приходить майже щодня.



"Я проводжу дитячий табір з цими малими, тому ми приходимо сюди, щоб освіжитись в таку жару. Ми взяли з собою фарби мокрі і малюємо ними на асфальті. Це вода змішана з гуашкою. Вони сохнуть, мочаться в фонтані потроху", — сказала дівчина.



У спекотну погоду 74-річна Емілія Ящук намагається перебувати у затінку і в обідню пору не виходить на вулицю.



"Переношу погано, бо з мене вся вода біжить, дуже потію. Треба бути в затінку, пити дуже багато. Поменше бути на сонці старшим людям, тому що може привести до катастрофи, може тиск піднятися", — сказала пенсіонерка.



Зі слів керівника оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслава Лініка, старшим людям у в спеку рекомендовано пити велику кількість рідини, але маленькими порціями і часто.



"Старші люди зневоднюються дуже швидко, коли є така погода. Хто користується автомобілями, то не залишати в автомобілях не дітей, ні тварин. Тому що в машині тепло, плюс машина нагрівається. Діти можуть втрачати свідомість в автомобілях", — зазначив медик.



Також, з його слів, у спеку потрібно уникати перебування на вулиці з 11:00 до 16:00, одягати світлий легкий одяг і головні убори, особливо уважними бути до дітей та людей старшого віку.



"На екстрену медичну допомогу слід звертатися, коли тепловий удар або причини його виникнення. Або втрата свідомості – дзвінок на лінію 103. Коли є загальний перегрів тіла, 38-39 градусів, може бути нудота, блювання, організм не може справитися", — сказав медик.



Якою буде погода на Волині найближчими днями



Спекотна погода в регіоні протримається до 18 липня, розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Світлана Гончаренко.



"Середньодобова температура зараз на цей час: норма 19-20 градусів, а в нас – 25-26. Тобто на 5 градусів вище норми. В суботу, 13 липня, буде самий спекотний день: стовпчики термометрів будуть фіксувати 33-38 градусів жари. Така температура утримається лише де-не-де, в денні години пройдуть грозові дощі", — сказала синоптикиня.



У найближчі вихідні, додала Світлана Гончаренко, температура повітря може побити теплові рекорди області попередніх років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через спекотну погоду на Волині побільшало дзвінків у Центр екстреної меддопомоги. Якщо зазвичай за добу фіксують орієнтовно пів тисячі звернень волинян, то за останню добу їх було понад 600.Про це Суспільному розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги"За останню добу в нас було 20 інсультів по області, людей ми доставили в лікувальні заклади. Кількість звернень в загальному збільшується, за останню добу це є понад 600 звернень. Я очікую, що на наступні дні, коли температура буде ще більшою, буде велика кількість звернень безпосередньо до нас", — сказав Станіслав Лінік.Лучанкаприйшла до фонтанів на Театральний майдан із дворічним сином. Тут, з її слів, легше дихати і не так спекотно."Вдягаю не гаряче, щоб було: футболочка, шортики, сонцезахист на личко, панамка. Їїдемо зараз на басейн до сестри, вони мають приватний будинок — будемо рятуватися від спеки, — зазначила жінка.16-річнадо фонтанів у центрі Луцька приходить майже щодня."Я проводжу дитячий табір з цими малими, тому ми приходимо сюди, щоб освіжитись в таку жару. Ми взяли з собою фарби мокрі і малюємо ними на асфальті. Це вода змішана з гуашкою. Вони сохнуть, мочаться в фонтані потроху", — сказала дівчина.У спекотну погоду 74-річнанамагається перебувати у затінку і в обідню пору не виходить на вулицю."Переношу погано, бо з мене вся вода біжить, дуже потію. Треба бути в затінку, пити дуже багато. Поменше бути на сонці старшим людям, тому що може привести до катастрофи, може тиск піднятися", — сказала пенсіонерка.Зі слів керівника оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслава Лініка, старшим людям у в спеку рекомендовано пити велику кількість рідини, але маленькими порціями і часто."Старші люди зневоднюються дуже швидко, коли є така погода. Хто користується автомобілями, то не залишати в автомобілях не дітей, ні тварин. Тому що в машині тепло, плюс машина нагрівається. Діти можуть втрачати свідомість в автомобілях", — зазначив медик.Також, з його слів, у спеку потрібно уникати перебування на вулиці з 11:00 до 16:00, одягати світлий легкий одяг і головні убори, особливо уважними бути до дітей та людей старшого віку."На екстрену медичну допомогу слід звертатися, коли тепловий удар або причини його виникнення. Або втрата свідомості – дзвінок на лінію 103. Коли є загальний перегрів тіла, 38-39 градусів, може бути нудота, блювання, організм не може справитися", — сказав медик.Спекотна погода в регіоні протримається до 18 липня, розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології"Середньодобова температура зараз на цей час: норма 19-20 градусів, а в нас – 25-26. Тобто на 5 градусів вище норми. В суботу, 13 липня, буде самий спекотний день: стовпчики термометрів будуть фіксувати 33-38 градусів жари. Така температура утримається лише де-не-де, в денні години пройдуть грозові дощі", — сказала синоптикиня.У найближчі вихідні, додала Світлана Гончаренко, температура повітря може побити теплові рекорди області попередніх років.

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