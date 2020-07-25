Скільки коштують кавуни та дині на ринку Луцька





Журналісти телеканалу



Загалом, каву на Волинь їдуть з багатьох областей – Хмельницька, Полтавська, Кіровоградська та закордонні. Кавуни продають за 30-35 гривень за кілограм.



Дині ж везуть з Одеської області. Коштують вони 70 гривень за кілограм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі ринки вже переповнені «бомбезними» кавунами та динями.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на базар та дізнались ціни цих літніх смаколиків.Загалом, каву на Волинь їдуть з багатьох областей – Хмельницька, Полтавська, Кіровоградська та закордонні. Кавуни продають за 30-35 гривень за кілограм.Дині ж везуть з Одеської області. Коштують вони 70 гривень за кілограм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію