Скільки коштують кавуни та дині на ринку Луцька
Сьогодні, 01:30
Луцькі ринки вже переповнені «бомбезними» кавунами та динями.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на базар та дізнались ціни цих літніх смаколиків.
Загалом, каву на Волинь їдуть з багатьох областей – Хмельницька, Полтавська, Кіровоградська та закордонні. Кавуни продають за 30-35 гривень за кілограм.
Дині ж везуть з Одеської області. Коштують вони 70 гривень за кілограм.
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Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на базар та дізнались ціни цих літніх смаколиків.
Загалом, каву на Волинь їдуть з багатьох областей – Хмельницька, Полтавська, Кіровоградська та закордонні. Кавуни продають за 30-35 гривень за кілограм.
Дині ж везуть з Одеської області. Коштують вони 70 гривень за кілограм.
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