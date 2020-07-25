Скільки коштують кавуни та дині на ринку Луцька

Скільки коштують кавуни та дині на ринку Луцька
Луцькі ринки вже переповнені «бомбезними» кавунами та динями.

Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на базар та дізнались ціни цих літніх смаколиків.

Загалом, каву на Волинь їдуть з багатьох областей – Хмельницька, Полтавська, Кіровоградська та закордонні. Кавуни продають за 30-35 гривень за кілограм.

Дині ж везуть з Одеської області. Коштують вони 70 гривень за кілограм.


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Теги: кавуни, дині, ціна, Луцьк
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