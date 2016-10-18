До історичного музею на Волині передали 40 нових артефактів, серед яких сокира періоду неоліту

До історичного музею на Волині передали 40 нових артефактів, серед яких сокира періоду неоліту
До Ковельського історичного музею уродженець селища Люблинець Віктор Булахов передав 40 одиниць артефактів, знайдених на території Волині. Серед яких — сокира неолітична.

Сокира неолітична, близько 4000 р. до н.е., знайдена у Ківерцівському районі у селі Сокиричі на березі річки Конопельки, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

Крем’яна сокира виготовлена за допомогою техніки згладжування поверхні, сірого кольору, призматичної форми. Розмірами: довжина – 20 см; ширина – 10 см. Лезо сокири шліфоване, решта поверхні ретушована.

В хорошому стані, є незначні дефекти та надщерблення на поверхні.

Після ідентифікації та опрацювання ці речі стануть музейними експонатами та поповнять колекцію, а окремі з них будуть представлені для огляду відвідувачам у музейній експозиції, зазначили у музеї.

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Теги: артефакти, музей
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