До історичного музею на Волині передали 40 нових артефактів, серед яких сокира періоду неоліту





Сокира неолітична, близько 4000 р. до н.е., знайдена у Ківерцівському районі у селі Сокиричі на березі річки Конопельки, розповіла Мирослава Мороз.



Крем’яна сокира виготовлена за допомогою техніки згладжування поверхні, сірого кольору, призматичної форми. Розмірами: довжина – 20 см; ширина – 10 см. Лезо сокири шліфоване, решта поверхні ретушована.



В хорошому стані, є незначні дефекти та надщерблення на поверхні.



Після ідентифікації та опрацювання ці речі стануть музейними експонатами та поповнять колекцію, а окремі з них будуть представлені для огляду відвідувачам у музейній експозиції, зазначили у музеї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Ковельського історичного музею уродженець селища Люблинець Віктор Булахов передав 40 одиниць артефактів, знайдених на території Волині. Серед яких — сокира неолітична.Сокира неолітична, близько 4000 р. до н.е., знайдена у Ківерцівському районі у селі Сокиричі на березі річки Конопельки, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музеюКрем’яна сокира виготовлена за допомогою техніки згладжування поверхні, сірого кольору, призматичної форми. Розмірами: довжина – 20 см; ширина – 10 см. Лезо сокири шліфоване, решта поверхні ретушована.В хорошому стані, є незначні дефекти та надщерблення на поверхні.Після ідентифікації та опрацювання ці речі стануть музейними експонатами та поповнять колекцію, а окремі з них будуть представлені для огляду відвідувачам у музейній експозиції, зазначили у музеї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію