До історичного музею на Волині передали 40 нових артефактів, серед яких сокира періоду неоліту
Сьогодні, 03:15
До Ковельського історичного музею уродженець селища Люблинець Віктор Булахов передав 40 одиниць артефактів, знайдених на території Волині. Серед яких — сокира неолітична.
Сокира неолітична, близько 4000 р. до н.е., знайдена у Ківерцівському районі у селі Сокиричі на березі річки Конопельки, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
Крем’яна сокира виготовлена за допомогою техніки згладжування поверхні, сірого кольору, призматичної форми. Розмірами: довжина – 20 см; ширина – 10 см. Лезо сокири шліфоване, решта поверхні ретушована.
В хорошому стані, є незначні дефекти та надщерблення на поверхні.
Після ідентифікації та опрацювання ці речі стануть музейними експонатами та поповнять колекцію, а окремі з них будуть представлені для огляду відвідувачам у музейній експозиції, зазначили у музеї.
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Сокира неолітична, близько 4000 р. до н.е., знайдена у Ківерцівському районі у селі Сокиричі на березі річки Конопельки, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
Крем’яна сокира виготовлена за допомогою техніки згладжування поверхні, сірого кольору, призматичної форми. Розмірами: довжина – 20 см; ширина – 10 см. Лезо сокири шліфоване, решта поверхні ретушована.
В хорошому стані, є незначні дефекти та надщерблення на поверхні.
Після ідентифікації та опрацювання ці речі стануть музейними експонатами та поповнять колекцію, а окремі з них будуть представлені для огляду відвідувачам у музейній експозиції, зазначили у музеї.
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