Скільки коштує лохина на волинському ринку: огляд цін





У середу, 10 липня, літр ягід пропонували за 70 гривень, за пів літри відповідно просили 35 гривень, пише



Продавали ягоду в різних місцях на ринку зі Смолярів, Нової Вижви, Галиної Волі. Продавці кажуть, попит на ягоду є.



Зауважимо, що лохина є надзвичайно корисною і смачною ягодою, яка має широкий спектр корисних властивостей. Вона містить особливі антоціани, які допомагають у боротьбі з пухлинами, зміцнюють судини, запобігають атеросклерозу та мають позитивний вплив на органи зору.



Лохина є відмінним джерелом вітамінів (А, В, С, Е, К), мінералів (кальцій, калій, залізо) та жирних кислот, що сприяють підтримці здоров'я організму і профілактиці різних захворювань.



У лохині також міститься щавлева, аскорбінова, лимонна та інші кислоти, які корисні для здоров'я організму. Її вживання сприяє підвищенню імунітету, кістковому здоров'ю, зміцненню судин, захисту від ракових клітин та зниженню рівня холестерину в крові.



Лохина допомагає покращити стан шкіри, зменшити синці під очима, впливає на нервову систему, підвищує стресостійкість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На волинських ринках триває сезон лохини.У середу, 10 липня, літр ягід пропонували за 70 гривень, за пів літри відповідно просили 35 гривень, пише Район.Стара Вижівка Продавали ягоду в різних місцях на ринку зі Смолярів, Нової Вижви, Галиної Волі. Продавці кажуть, попит на ягоду є.Зауважимо, що лохина є надзвичайно корисною і смачною ягодою, яка має широкий спектр корисних властивостей. Вона містить особливі антоціани, які допомагають у боротьбі з пухлинами, зміцнюють судини, запобігають атеросклерозу та мають позитивний вплив на органи зору.Лохина є відмінним джерелом вітамінів (А, В, С, Е, К), мінералів (кальцій, калій, залізо) та жирних кислот, що сприяють підтримці здоров'я організму і профілактиці різних захворювань.У лохині також міститься щавлева, аскорбінова, лимонна та інші кислоти, які корисні для здоров'я організму. Її вживання сприяє підвищенню імунітету, кістковому здоров'ю, зміцненню судин, захисту від ракових клітин та зниженню рівня холестерину в крові.Лохина допомагає покращити стан шкіри, зменшити синці під очима, впливає на нервову систему, підвищує стресостійкість.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію