Коли на Волині спаде спека: прогноз синоптиків





Журналісти



За словами чергової синоптикині Світлани Гончаренко, спека на Волині буде ще щонайменше тиждень.



Також вона розповіла, якою буде погода в області у наступні кілька днів.



«12 липня мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 3-8 м/с . Температура по області +29-+34, у Луцьку – +31-+33», - розповіла Світлана Гончаренко.



Як акцентувала синоптикиня, погода на 13 липня буде досить спекотною. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 3-8 м/с, температура вночі +19- +24, вдень - +33-+ 38.



14 липня теж утримається спекотна погода. У нічні години стовпчик термометра буде фіксувати температуру +19-+ 22, у денні години температура повітря підніметься до +30-+35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині ось уже кілька днів дуже спекотно. Таку погоду тяжко переносять як люди, так і тварини.Журналісти ВСН поцікавилися у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, скільки ще протриває спека в області.За словами чергової синоптикині, спека на Волині буде ще щонайменше тиждень.Також вона розповіла, якою буде погода в області у наступні кілька днів.«12 липня мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 3-8 м/с . Температура по області +29-+34, у Луцьку – +31-+33», - розповіла Світлана Гончаренко.Як акцентувала синоптикиня, погода на 13 липня буде досить спекотною. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 3-8 м/с, температура вночі +19- +24, вдень - +33-+ 38.14 липня теж утримається спекотна погода. У нічні години стовпчик термометра буде фіксувати температуру +19-+ 22, у денні години температура повітря підніметься до +30-+35.

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