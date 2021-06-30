У Луцьку син закрив холодильник на замок та знущається з матері

У Луцьку син закрив холодильник на замок та знущається з матері
У Луцьку жінка звинуватила свого сина у знущанні. Мовляв, закрив від неї холодильник, постійно знущається і навіть піднімає руку.

Про це йдеться у сюжеті телеканал «Конкурент TV».

Допис із проханням допомогти опублікувала у фейсбуці лучанка Наталія Мельничук від імені пенсіонерки. Там йдеться, що 40-річний Дмитро разом зі своєю співмешканкою знущаються з неї. Зокрема, закривають холодильник на ключ та не дають їй спокійно жити.

«Сорокарічне двометрове дитятко Дмитро тепер разом зі своєю неробою – алкоспівмешканкою Ольгою повісили в нашій спільній квартирі на свій холодильник ланцюг з замком. Щоб я, одинока 72-річна мати-інвалід II групи по зору, не їла, «не крала», як вони кажуть, їхніх харчів з холодильника! (Чого однозначно раніше ніколи не робила). Навіть в поліцію заявили на мене про крадіжку харчів! Квартиру цю вони перетворили в алкопритон з брудними побитими вікнами, де замість побитого скла на вікна прибили целофанові мішки, а скляні осколки вікон стягнули скетчем! За домашнє насилля наді мною їх не раз карав суд. Але Дмитро продовжує під її цькування мучити, бити мене, інваліда по зору, заливаючи клеєм мені замки у дверях, розбивати вікна», – зазначають у дописі.

Журналісти звернулися за коментарем до нацполіції. Наразі деталі цього інциденту з'ясовують правоохоронці.

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Теги: знущання, побої, син, матір
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