Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 31-33°.

Область

Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

Температура води в річці Стир 25°, в озері Світязь 23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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