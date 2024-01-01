Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 31-33°.



Область



Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.



Температура води в річці Стир 25°, в озері Світязь 23°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 31-33°.Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

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