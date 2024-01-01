Окупанти штурмують на Харківському та Покровському напрямках, – Генштаб

Окупанти штурмують на Харківському та Покровському напрямках, – Генштаб
На Харківському напрямку російські загарбники здійснили три безуспішних штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого. Окрім того, ворог завдав сьогодні уже 14 авіаударів - скинув 28 КАБів. Постраждали райони восьми різних населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Липці та Стариця.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп'янському вороги безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами райони Куп’янська і Глушківки.

На Лиманському біля Макіївки і Невського, ворог впродовж доби провів п’ять атак, дві з яких ще тривають. Вдарив некерованими авіаракетами з озброєння армійської авіації біля Новоєгорівки.

На Сіверському агресор продовжує штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень зросла до трьох. Одна з них на це час ще не закінчилась.

На Краматорському з початку доби відбулось вже три бойових зіткнення. Ворог за підтримки штурмової авіації атакує Часів Яр та Іванівське. Бій триває.

На Торецькому ворог проводив по чотири атаки біля Північного та Торецька. Точаться бої. Ще один штурм наші воїни відбили неподалік Залізного.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії зіткнення. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 24. Окупанти, концентрують зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, намагаються протиснути українську оборону на напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, яка била по районах семи різних населених пунктів.

На Курахівському кількість боєзіткнень збільшилась до шести. Всі атаки ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

На Времівському росіяни здійснили чотири безуспішних наступальних дії неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного. Біля останнього били по наших позиціях з озброєння вертольотів Ка-52.

На Оріхівському противник атакував у бік Гуляйполя. Успіху не мав.

На Придніпровському бомбардувань зазнали Тягинка і Токарівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти штурмують на Харківському та Покровському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 18:29
Через скаженого кота в селі на Волині запровадили двомісячний карантин
Сьогодні, 18:08
Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні
Сьогодні, 17:44
На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув
Сьогодні, 17:08
На Волині у 59-річного чоловіка вдома знайшли наркотики
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні
Сьогодні, 17:44
Російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав Україні службові документи й фото своїх командирів Російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав Україні службові документи й фото своїх командирів
Сьогодні, 17:02
Ми здатні й можемо перемогти, але треба більше зброї, – Умєров Ми здатні й можемо перемогти, але треба більше зброї, – Умєров
Сьогодні, 16:40
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Футалою Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Футалою
Сьогодні, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти штурмують на Харківському та Покровському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 18:29
 0
Через скаженого кота в селі на Волині запровадили двомісячний карантин
Сьогодні, 18:08
 0
Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні
Сьогодні, 17:44
 0
На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув
Сьогодні, 17:08
 0
На Волині у 59-річного чоловіка вдома знайшли наркотики
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8