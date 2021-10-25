На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув

На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув
На Ковельщині внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна - травмована.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні близько 14:10 на автодорозі неподалік села Сомин Ковельського району відбулось зіткнення Fiat Ducato та вантажівки КАМАЗ.

Внаслідок автопригоди 36-річний водій буса від отриманих травм помер. 42-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув

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Теги: Волинь, ДТП, вантажівка, легковик
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