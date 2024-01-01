«Доводимо все до автоматизму»: інструкторка тактичної медицини 14 ОМБр про підготовку бійців

Валентина має позивний "Ластівка", але бійці, які потрапляють до неї навчання, називають військовослужбовицю "Білкою".



Історію інструкторки розповіли на сторінці бригади, передає



Валентина має медичну освіту, прийшла у військо у 2016 році. Відтоді навчала та рятувала поранених військових на Донеччині та Луганщині.



Її основне завдання, говорить жінка, навчити бійців накладати турнікети та первинні пов'язки, а також стабілізувати і евакуювати пораненого побратима: "Накладанню турнікета на полі бою може завадити страж, паніка, а також контузія і дезорієнтація. Тому під час навчання доводимо все до автоматизму, щоб хлопці могли врятувати себе і допомогти іншому".



Під час навчання жінка працює за алгоритмами MARCH, але вкладає у курс і власний досвід, який здобула на передовій під час порятунку і евакуації поранених побратимів.



Валентина жартує: на те, що бійці, які потрапляють до неї навчання, називають її білкою — не ображається. Пояснює: коли група доводить до автоматизму накладання турнікета, то інструкторка закидує їх шишками. "Це імітує осколки, які на них можуть сипатись на полі бою", — говорить жінка.



Найприємніше, додає Валентина, згодом отримувати привіти від тих, хто врятувався, застосовуючи ті знання, які вона змушувала вивчити на зубок і довести до автоматизму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інструкторка тактичної медицини 14 окремої механізованої бригади з Волинімає позивний "Ластівка", але бійці, які потрапляють до неї навчання, називають військовослужбовицю "Білкою".Історію інструкторки розповіли на сторінці бригади, передає Суспільне Валентина має медичну освіту, прийшла у військо у 2016 році. Відтоді навчала та рятувала поранених військових на Донеччині та Луганщині.Її основне завдання, говорить жінка, навчити бійців накладати турнікети та первинні пов'язки, а також стабілізувати і евакуювати пораненого побратима: "Накладанню турнікета на полі бою може завадити страж, паніка, а також контузія і дезорієнтація. Тому під час навчання доводимо все до автоматизму, щоб хлопці могли врятувати себе і допомогти іншому".Під час навчання жінка працює за алгоритмами MARCH, але вкладає у курс і власний досвід, який здобула на передовій під час порятунку і евакуації поранених побратимів.Валентина жартує: на те, що бійці, які потрапляють до неї навчання, називають її білкою — не ображається. Пояснює: коли група доводить до автоматизму накладання турнікета, то інструкторка закидує їх шишками. "Це імітує осколки, які на них можуть сипатись на полі бою", — говорить жінка.Найприємніше, додає Валентина, згодом отримувати привіти від тих, хто врятувався, застосовуючи ті знання, які вона змушувала вивчити на зубок і довести до автоматизму.

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