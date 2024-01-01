«Доводимо все до автоматизму»: інструкторка тактичної медицини 14 ОМБр про підготовку бійців
Сьогодні, 22:48
Інструкторка тактичної медицини 14 окремої механізованої бригади з Волині Валентина має позивний "Ластівка", але бійці, які потрапляють до неї навчання, називають військовослужбовицю "Білкою".
Історію інструкторки розповіли на сторінці бригади, передає Суспільне.
Валентина має медичну освіту, прийшла у військо у 2016 році. Відтоді навчала та рятувала поранених військових на Донеччині та Луганщині.
Її основне завдання, говорить жінка, навчити бійців накладати турнікети та первинні пов'язки, а також стабілізувати і евакуювати пораненого побратима: "Накладанню турнікета на полі бою може завадити страж, паніка, а також контузія і дезорієнтація. Тому під час навчання доводимо все до автоматизму, щоб хлопці могли врятувати себе і допомогти іншому".
Під час навчання жінка працює за алгоритмами MARCH, але вкладає у курс і власний досвід, який здобула на передовій під час порятунку і евакуації поранених побратимів.
Валентина жартує: на те, що бійці, які потрапляють до неї навчання, називають її білкою — не ображається. Пояснює: коли група доводить до автоматизму накладання турнікета, то інструкторка закидує їх шишками. "Це імітує осколки, які на них можуть сипатись на полі бою", — говорить жінка.
Найприємніше, додає Валентина, згодом отримувати привіти від тих, хто врятувався, застосовуючи ті знання, які вона змушувала вивчити на зубок і довести до автоматизму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Історію інструкторки розповіли на сторінці бригади, передає Суспільне.
Валентина має медичну освіту, прийшла у військо у 2016 році. Відтоді навчала та рятувала поранених військових на Донеччині та Луганщині.
Її основне завдання, говорить жінка, навчити бійців накладати турнікети та первинні пов'язки, а також стабілізувати і евакуювати пораненого побратима: "Накладанню турнікета на полі бою може завадити страж, паніка, а також контузія і дезорієнтація. Тому під час навчання доводимо все до автоматизму, щоб хлопці могли врятувати себе і допомогти іншому".
Під час навчання жінка працює за алгоритмами MARCH, але вкладає у курс і власний досвід, який здобула на передовій під час порятунку і евакуації поранених побратимів.
Валентина жартує: на те, що бійці, які потрапляють до неї навчання, називають її білкою — не ображається. Пояснює: коли група доводить до автоматизму накладання турнікета, то інструкторка закидує їх шишками. "Це імітує осколки, які на них можуть сипатись на полі бою", — говорить жінка.
Найприємніше, додає Валентина, згодом отримувати привіти від тих, хто врятувався, застосовуючи ті знання, які вона змушувала вивчити на зубок і довести до автоматизму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Волинська Голландія» скоро закриє лавандово-лілійне поле
Сьогодні, 23:17
«Доводимо все до автоматизму»: інструкторка тактичної медицини 14 ОМБр про підготовку бійців
Сьогодні, 22:48
У селі поблизу Луцька на три дні відключать газ
Сьогодні, 21:44