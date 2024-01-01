Проти Дубінського відкрили ще одну кримінальну справу
Сьогодні, 03:11
Проти народного депутата Олександра Дубінського Офіс генерального прокурора відкрив справу за "неподання декларації".
Про це повідомив депутат у своєму телеграм-каналі.
Справу відкрито за статтею 366-3 ККУ та передано в НАБУ, однак Дубінський переконує, що не міг подати декларацію, адже залишається без засобів звʼязку в слідчому ізоляторі.
"То, що це справа – четверте проти мене – відкрито виключно за політичними мотивами, очевидно тільки тому, що немає жодної такої справи проти тих, хто сьогодні знаходиться в СІЗО, в т.ч. народних депутатів", - пише народний депутат.
Він додав, що ст. 366-3 ККУ передбачає "навмисну, або без поважних причин" неподачу декларації. А перебуваючи в СІЗО без засобів зв’язку, комп’ютера та електронної підписки – подати її фізично неможливо.
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Про це повідомив депутат у своєму телеграм-каналі.
Справу відкрито за статтею 366-3 ККУ та передано в НАБУ, однак Дубінський переконує, що не міг подати декларацію, адже залишається без засобів звʼязку в слідчому ізоляторі.
"То, що це справа – четверте проти мене – відкрито виключно за політичними мотивами, очевидно тільки тому, що немає жодної такої справи проти тих, хто сьогодні знаходиться в СІЗО, в т.ч. народних депутатів", - пише народний депутат.
Він додав, що ст. 366-3 ККУ передбачає "навмисну, або без поважних причин" неподачу декларації. А перебуваючи в СІЗО без засобів зв’язку, комп’ютера та електронної підписки – подати її фізично неможливо.
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