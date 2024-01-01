Проти Дубінського відкрили ще одну кримінальну справу

Проти Дубінського відкрили ще одну кримінальну справу
Проти народного депутата Олександра Дубінського Офіс генерального прокурора відкрив справу за "неподання декларації".

Про це повідомив депутат у своєму телеграм-каналі.

Справу відкрито за статтею 366-3 ККУ та передано в НАБУ, однак Дубінський переконує, що не міг подати декларацію, адже залишається без засобів звʼязку в слідчому ізоляторі.

"То, що це справа – четверте проти мене – відкрито виключно за політичними мотивами, очевидно тільки тому, що немає жодної такої справи проти тих, хто сьогодні знаходиться в СІЗО, в т.ч. народних депутатів", - пише народний депутат.

Він додав, що ст. 366-3 ККУ передбачає "навмисну, або без поважних причин" неподачу декларації. А перебуваючи в СІЗО без засобів зв’язку, комп’ютера та електронної підписки – подати її фізично неможливо.

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Теги: Дубінський, кримінал
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