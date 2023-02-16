За кожною сорочкою — своя історія. У Луцьк привезли вишиванки захисників з різних міст





Навчальний заклад доєднався до акції "Вишиванка — оберіг для воїна", розповіла Тетяна Ходаковська. З її слів, за кожною сорочкою — своя історія.



"Одна з вишиванок започаткувала флешмоб сорочок-мандрівниць для захисників-воїнів. Вона стартувала з Тернополя і поїхала в Кривий Ріг, там доєдналася наступна вишиванка і ці вже дві вишиванки поїхали далі. Автор ідеї — Інна Іванюк, дружина, яка втратила в цій війні чоловіка, яка виховала двох синів, які стали на захист країни", — говорить заступниця директора.



У Луцькому ліцеї №27 доєднали до колекції 11-ту вишиванку, яка стане оберегом для військовослужбовця — випускника ліцею Вадима Романюка.



Як розповіла мама випускника ліцею Вероніка Романюк, її син Вадим у 18 років з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну.



"Перша його гаряча точка – Бахмут, у 18 років він був на Бахмуті, — каже матір. — Кожен день пише, але є таке, що тиждень немає на зв’язку, важко переживаю. Він у мене одна дитина".



Зі слів директорки ліцею Вероніки Захарчук, вишиванку для Вадима Романюка зробили символічною. На сорочці вишили дуби і жолуді — символ чоловічої непохитності і мужності.



Далі колекція вишиванок-оберегів для захисників поїде до Києва. Восени тур завершиться у Тернополі — місті, де й стартував. Вишиті сорочки захисників повернуть власникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках всеукраїнського туру на Волинь привезли 10 вишиванок захисників з різних міст України. Сорочки представили у Луцькому ліцеї №27. Луцьк — одинадцяте місто, куди привезли вишиванки.Навчальний заклад доєднався до акції "Вишиванка — оберіг для воїна", розповіла Суспільному заступниця директора ліцею. З її слів, за кожною сорочкою — своя історія."Одна з вишиванок започаткувала флешмоб сорочок-мандрівниць для захисників-воїнів. Вона стартувала з Тернополя і поїхала в Кривий Ріг, там доєдналася наступна вишиванка і ці вже дві вишиванки поїхали далі. Автор ідеї — Інна Іванюк, дружина, яка втратила в цій війні чоловіка, яка виховала двох синів, які стали на захист країни", — говорить заступниця директора.У Луцькому ліцеї №27 доєднали до колекції 11-ту вишиванку, яка стане оберегом для військовослужбовця — випускника ліцеюЯк розповіла мама випускника ліцею, її син Вадим у 18 років з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну."Перша його гаряча точка – Бахмут, у 18 років він був на Бахмуті, — каже матір. — Кожен день пише, але є таке, що тиждень немає на зв’язку, важко переживаю. Він у мене одна дитина".Зі слів директорки ліцею, вишиванку для Вадима Романюка зробили символічною. На сорочці вишили дуби і жолуді — символ чоловічої непохитності і мужності.Далі колекція вишиванок-оберегів для захисників поїде до Києва. Восени тур завершиться у Тернополі — місті, де й стартував. Вишиті сорочки захисників повернуть власникам.

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