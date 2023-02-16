За кожною сорочкою — своя історія. У Луцьк привезли вишиванки захисників з різних міст
Сьогодні, 08:20
У рамках всеукраїнського туру на Волинь привезли 10 вишиванок захисників з різних міст України. Сорочки представили у Луцькому ліцеї №27. Луцьк — одинадцяте місто, куди привезли вишиванки.
Навчальний заклад доєднався до акції "Вишиванка — оберіг для воїна", розповіла Суспільному заступниця директора ліцею Тетяна Ходаковська. З її слів, за кожною сорочкою — своя історія.
"Одна з вишиванок започаткувала флешмоб сорочок-мандрівниць для захисників-воїнів. Вона стартувала з Тернополя і поїхала в Кривий Ріг, там доєдналася наступна вишиванка і ці вже дві вишиванки поїхали далі. Автор ідеї — Інна Іванюк, дружина, яка втратила в цій війні чоловіка, яка виховала двох синів, які стали на захист країни", — говорить заступниця директора.
У Луцькому ліцеї №27 доєднали до колекції 11-ту вишиванку, яка стане оберегом для військовослужбовця — випускника ліцею Вадима Романюка.
Як розповіла мама випускника ліцею Вероніка Романюк, її син Вадим у 18 років з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну.
"Перша його гаряча точка – Бахмут, у 18 років він був на Бахмуті, — каже матір. — Кожен день пише, але є таке, що тиждень немає на зв’язку, важко переживаю. Він у мене одна дитина".
Зі слів директорки ліцею Вероніки Захарчук, вишиванку для Вадима Романюка зробили символічною. На сорочці вишили дуби і жолуді — символ чоловічої непохитності і мужності.
Далі колекція вишиванок-оберегів для захисників поїде до Києва. Восени тур завершиться у Тернополі — місті, де й стартував. Вишиті сорочки захисників повернуть власникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Навчальний заклад доєднався до акції "Вишиванка — оберіг для воїна", розповіла Суспільному заступниця директора ліцею Тетяна Ходаковська. З її слів, за кожною сорочкою — своя історія.
"Одна з вишиванок започаткувала флешмоб сорочок-мандрівниць для захисників-воїнів. Вона стартувала з Тернополя і поїхала в Кривий Ріг, там доєдналася наступна вишиванка і ці вже дві вишиванки поїхали далі. Автор ідеї — Інна Іванюк, дружина, яка втратила в цій війні чоловіка, яка виховала двох синів, які стали на захист країни", — говорить заступниця директора.
У Луцькому ліцеї №27 доєднали до колекції 11-ту вишиванку, яка стане оберегом для військовослужбовця — випускника ліцею Вадима Романюка.
Як розповіла мама випускника ліцею Вероніка Романюк, її син Вадим у 18 років з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну.
"Перша його гаряча точка – Бахмут, у 18 років він був на Бахмуті, — каже матір. — Кожен день пише, але є таке, що тиждень немає на зв’язку, важко переживаю. Він у мене одна дитина".
Зі слів директорки ліцею Вероніки Захарчук, вишиванку для Вадима Романюка зробили символічною. На сорочці вишили дуби і жолуді — символ чоловічої непохитності і мужності.
Далі колекція вишиванок-оберегів для захисників поїде до Києва. Восени тур завершиться у Тернополі — місті, де й стартував. Вишиті сорочки захисників повернуть власникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За кожною сорочкою — своя історія. У Луцьк привезли вишиванки захисників з різних міст
Сьогодні, 08:20
Скільки у Шацьку можна заробити на зборі лохини
Сьогодні, 07:15
Проти Дубінського відкрили ще одну кримінальну справу
Сьогодні, 03:11