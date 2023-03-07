Громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук, – Міноборони

Громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук, – Міноборони
Якщо військовозобов'язаний громадянин ігнорує надіслані йому повістки та правила військового обліку, то після 16 липня його особу можуть передати у розшук.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю на YouTube-каналі "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

У представниці Міноборони поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили свої військово-облікові дані, надішлють повістку поштою.

"Якщо він (чоловік, який не оновив дані – ред.) ігнорує повістки певний час, він передаватиметься у розшук", - зазначила Черногоренко.

Вона зауважила, що відповідний статус людина одразу зможе побачити у мобільному застосунку "Резерв+".

Черногоренко пояснила, що якщо особа не розписується в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, тобто повістках, то таке повідомлення вважатиметься врученим - аналогічно до процесу запрошення до суду.

"Дійсно, дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати й забезпечувати прозорість такого виконання", - додала заступниця міністра оборони.

Раніше повідомлялося, що Центри надання адміністративних послуг залучили максимальний ресурс для роботи із відвідувачами.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.

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Теги: мобілізація, дані, оновлення
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