На проспекті Перемоги реконструюють найпроблемнішу ділянку тепломережі





Про це йдеться на



Там зазначають, що Луцький міський голова Ігор Поліщук разом із директором підприємства Іваном Скорупським проінспектували хід реконструкції теплової мережі на проспекті Перемоги у місті Луцьку.



"Зараз ми знаходимося на території 5-ї школи, – розповів міський голова. – Звідси і до зупинки громадського транспорту простягається ділянка тепломережі, на якій за останні 2 роки було близько 15 витоків. Тобто дуже зношена мережа, і було прийняте рішення капітально відремонтувати її та замінити на попередньо ізольовані труби, строк експлуатації яких становить на менше 30 років".

Ігор Поліщук та Іван Скорупський



За словами Ігоря Поліщука, в першу чергу стоїть завдання до початку навчального року завершити всі роботи на території школи. Загальна протяжність мереж даного об’єкту – 1600 метрів. Він зазначає, що значну частину робіт планують завершити вже цього року.



За інформацією Івана Скорупського, реконструкція ведеться на ділянці тепломережі, яка обслуговує близько 20 будинків, одну школу і один дитячий садочок. Нові труби вкриті спеціальним теплоізоляційним шаром, який запобігає тепловтратам. Вони також обладнані сигналізацію про пошкодження, що дає змогу точно визначити місце витоку теплоносія.



Вартість робіт згідно договору складає 22 996 277,53 гривень. Джерело фінансування – власні кошти підприємства в рамках виконання інвестиційної програми. Орієнтовний термін виконання робіт – 3 місяці.



Довідково: Реконструкція на проспекті Перемоги – це частина планових ремонтів на мережах міста у 2024 році. ДКП «Луцьктепло» планує виконати їх на розподільних теплових мережах загальною протяжністю трубопроводів 8141,0 метрів, в тому числі замінити власними силами 4000,0 м існуючих трубопроводів на попередньо-ізольовані, а також підрядним методом – 4141,0 метрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДКП "Луцьктепло" розпочали планові підготовчі роботи до нового опалювального сезону. Зокрема, на проспекті Перемоги стартувала реконструкція найбільш проблемної ділянки тепломережі.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Там зазначають, що Луцький міський головаразом із директором підприємствапроінспектували хід реконструкції теплової мережі на проспекті Перемоги у місті Луцьку."Зараз ми знаходимося на території 5-ї школи, – розповів міський голова. – Звідси і до зупинки громадського транспорту простягається ділянка тепломережі, на якій за останні 2 роки було близько 15 витоків. Тобто дуже зношена мережа, і було прийняте рішення капітально відремонтувати її та замінити на попередньо ізольовані труби, строк експлуатації яких становить на менше 30 років".За словами Ігоря Поліщука, в першу чергу стоїть завдання до початку навчального року завершити всі роботи на території школи. Загальна протяжність мереж даного об’єкту – 1600 метрів. Він зазначає, що значну частину робіт планують завершити вже цього року.За інформацією Івана Скорупського, реконструкція ведеться на ділянці тепломережі, яка обслуговує близько 20 будинків, одну школу і один дитячий садочок. Нові труби вкриті спеціальним теплоізоляційним шаром, який запобігає тепловтратам. Вони також обладнані сигналізацію про пошкодження, що дає змогу точно визначити місце витоку теплоносія.Вартість робіт згідно договору складає 22 996 277,53 гривень. Джерело фінансування – власні кошти підприємства в рамках виконання інвестиційної програми. Орієнтовний термін виконання робіт – 3 місяці.

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