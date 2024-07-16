Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Миколи Совири

Микола Совира.



Про це



"З глибоким болем та сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця, жителя с. Куснища- Совири Миколи Васильовича, 1975 року народження.



Похоронна процесія буде проходити у с.Куснища сьогодні, 16.07.2024.



Початок орієнтовно о 17.00 год біля будинку воїна по вулиці Лесі Українки.



Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині помер військовослужбовецьПро це повідомили у Любомльській громаді."З глибоким болем та сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця, жителя с. Куснища- Совири Миколи Васильовича, 1975 року народження.Похоронна процесія буде проходити у с.Куснища сьогодні, 16.07.2024.Початок орієнтовно о 17.00 год біля будинку воїна по вулиці Лесі Українки.Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

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