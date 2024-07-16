Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Миколи Совири

Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Миколи Совири
На Волині помер військовослужбовець Микола Совира.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"З глибоким болем та сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця, жителя с. Куснища- Совири Миколи Васильовича, 1975 року народження.

Похоронна процесія буде проходити у с.Куснища сьогодні, 16.07.2024.

Початок орієнтовно о 17.00 год біля будинку воїна по вулиці Лесі Українки.

Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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