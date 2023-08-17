На Волині зник безвісти 78-річний чоловік

Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 78-річного волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробтіники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 25 липня 1945 року народження, жителя селища Голоби Ковельського району. Чоловік 7 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.у чорні штани, червону сорочку в клітинку, під сорочкою чорна футболка.середнього зросту, худорлявої тілобудови, лисий, відсутні зуби, на руці вицвівше татуювання (декілька букв).За інформацією пенсіонер 8 липня перебував в селі Погриби Броварського району Київської області та мав намір їхати в м. Київ."Звертаємося до громадян, який відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.