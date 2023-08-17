На Волині зник безвісти 78-річний чоловік

На Волині зник безвісти 78-річний чоловік
Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 78-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробтіники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Шевчука Федора Степановича, 25 липня 1945 року народження, жителя селища Голоби Ковельського району. Чоловік 7 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Був одягнений: у чорні штани, червону сорочку в клітинку, під сорочкою чорна футболка.

Прикмети: середнього зросту, худорлявої тілобудови, лисий, відсутні зуби, на руці вицвівше татуювання (декілька букв).

За інформацією пенсіонер 8 липня перебував в селі Погриби Броварського району Київської області та мав намір їхати в м. Київ.
На Волині зник безвісти 78-річний чоловік

"Звертаємося до громадян, який відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, поліція, зниклий безвісти
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