Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі за закриття справи, – НАБУ

НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.Про це повідомили НАБУ і САП.Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.Наразі одного з прокурорів затримано в рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.Розв’язується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.Більше деталей правоохоронці не розкривали.