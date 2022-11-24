Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі за закриття справи, – НАБУ

Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі за закриття справи, – НАБУ
НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Про це повідомили НАБУ і САП.

Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі одного з прокурорів затримано в рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Розв’язується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Більше деталей правоохоронці не розкривали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАБУ, САП, прокурори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 15-річний скутерист збив пішохода
Сьогодні, 12:05
У Нововолинську перехожі знайшли в кар'єрі тіло жінки
Сьогодні, 11:57
Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі за закриття справи, – НАБУ
Сьогодні, 11:50
На Волині зник безвісти 78-річний чоловік
Сьогодні, 11:23
Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Миколи Совири
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
Нардепа Волинця оголосили у розшук Нардепа Волинця оголосили у розшук
24 листопад, 2022, 14:00
Ексочільника Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук Ексочільника Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук
08 листопад, 2022, 22:46
Команда Зеленського невдовзі візьметься за керівництво НАБУ і САП, – Ігор Лапін Команда Зеленського невдовзі візьметься за керівництво НАБУ і САП, – Ігор Лапін
28 липень, 2019, 16:15
Посаду очільника Волинської митниці хотіли купити за пів мільйона доларів, – НАБУ Посаду очільника Волинської митниці хотіли купити за пів мільйона доларів, – НАБУ
04 липень, 21:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 15-річний скутерист збив пішохода
Сьогодні, 12:05
 0
У Нововолинську перехожі знайшли в кар'єрі тіло жінки
Сьогодні, 11:57
 0
Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі за закриття справи, – НАБУ
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині зник безвісти 78-річний чоловік
Сьогодні, 11:23
 0
Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Миколи Совири
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8