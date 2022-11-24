Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі за закриття справи, – НАБУ
Сьогодні, 11:50
НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Про це повідомили НАБУ і САП.
Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Наразі одного з прокурорів затримано в рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Розв’язується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
Більше деталей правоохоронці не розкривали.
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Про це повідомили НАБУ і САП.
Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Наразі одного з прокурорів затримано в рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Розв’язується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
Більше деталей правоохоронці не розкривали.
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