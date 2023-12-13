На Волині 15-річний скутерист збив пішохода





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 15 липня, на вулиці Стадіонна у селищі Заболоття.



15-річний місцевий житель, керуючи скутером Navigator, допустив наїзд на пішохода, 31-річного жителя селища, який рухався проїжджою частиною у зустрічному напрямку.



Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Транспортний засіб вилучили.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

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