На Волині 15-річний скутерист збив пішохода

На Волині 15-річний скутерист збив пішохода
На Ратнівщині неповнолітній скутерист збив пішохода, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 15 липня, на вулиці Стадіонна у селищі Заболоття.

15-річний місцевий житель, керуючи скутером Navigator, допустив наїзд на пішохода, 31-річного жителя селища, який рухався проїжджою частиною у зустрічному напрямку.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Транспортний засіб вилучили.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині 15-річний скутерист збив пішохода

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, скутерист, пішохід
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