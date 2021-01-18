У Польщі невідомі побили 17-річного українця: відрубали палець та пробили голову





Про це пише місцеве видання Gazeta Krakowska та Gazeta Wyborcza, повідомляє



Інцидент трапився біля басейну, що в парку «Закшувек», 10 липня. До групи з шести людей, серед яких був 17-річний українець, підійшли четверо чоловіків. Потім між ними зчинилася бійка.



Підліток намагався заступитися за свого товариша, а втім, після цього його жорстоко побили. Хлопцю відрізали палець за допомогою мачете, пробили голову та кинули у воду. Після скоєного нападники втекли, а 17-річного українця із важкими травмами доправили до лікарні.



Поліція Кракова вже затримала трьох людей, які, ймовірно, причетні до нападу на підлітка. Як пише видання Wiadomości, наймолодшому затриманому нападнику — 15 років. Іншому його спільнику — 17 років. Зазначається, що якщо провину останнього доведуть, то він відповідатиме за скоєне як повнолітній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському Кракові невідомі побили 17-річного українця. Нападники використовували мачете і сльозогінний газ.Про це пише місцеве видання Gazeta Krakowska та Gazeta Wyborcza, повідомляє Громадське Інцидент трапився біля басейну, що в парку «Закшувек», 10 липня. До групи з шести людей, серед яких був 17-річний українець, підійшли четверо чоловіків. Потім між ними зчинилася бійка.Підліток намагався заступитися за свого товариша, а втім, після цього його жорстоко побили. Хлопцю відрізали палець за допомогою мачете, пробили голову та кинули у воду. Після скоєного нападники втекли, а 17-річного українця із важкими травмами доправили до лікарні.Поліція Кракова вже затримала трьох людей, які, ймовірно, причетні до нападу на підлітка. Як пише видання Wiadomości, наймолодшому затриманому нападнику — 15 років. Іншому його спільнику — 17 років. Зазначається, що якщо провину останнього доведуть, то він відповідатиме за скоєне як повнолітній.

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