Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко
Сьогодні, 12:30
ДПСУ перевірятиме у чоловіків, які перетинають кордон, військово-облікові документи уже з 17 липня.
Про це сказав кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.
"З 17 липня ми почнемо перевіряти в усіх чоловіків - громадян України від 18 до 60 років - також військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до категорій, кому дозволено перетинати кордон, немає. І якщо хтось підпадатиме під відстрочку, або виключений з військового обліку, то у військово-облікових документах має бути обовʼязково це записано, з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана", - сказав Демченко.
Він зазначив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі підозри, що документ може бути підробним, або якщо інформація у ньому викладена некоректно, ДПСУ може перевірити це через систему "Оберіг".
Він додав, що також прикордонники можуть перевірити дані за QR-кодом, згенерованим в системі Резерв+.
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Про це сказав кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.
"З 17 липня ми почнемо перевіряти в усіх чоловіків - громадян України від 18 до 60 років - також військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до категорій, кому дозволено перетинати кордон, немає. І якщо хтось підпадатиме під відстрочку, або виключений з військового обліку, то у військово-облікових документах має бути обовʼязково це записано, з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана", - сказав Демченко.
Він зазначив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі підозри, що документ може бути підробним, або якщо інформація у ньому викладена некоректно, ДПСУ може перевірити це через систему "Оберіг".
Він додав, що також прикордонники можуть перевірити дані за QR-кодом, згенерованим в системі Резерв+.
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