Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко

Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко
ДПСУ перевірятиме у чоловіків, які перетинають кордон, військово-облікові документи уже з 17 липня.

Про це сказав кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"З 17 липня ми почнемо перевіряти в усіх чоловіків - громадян України від 18 до 60 років - також військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до категорій, кому дозволено перетинати кордон, немає. І якщо хтось підпадатиме під відстрочку, або виключений з військового обліку, то у військово-облікових документах має бути обовʼязково це записано, з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана", - сказав Демченко.

Він зазначив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі підозри, що документ може бути підробним, або якщо інформація у ньому викладена некоректно, ДПСУ може перевірити це через систему "Оберіг".

Він додав, що також прикордонники можуть перевірити дані за QR-кодом, згенерованим в системі Резерв+.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, чоловіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі
Сьогодні, 13:09
У Польщі невідомі побили 17-річного українця: відрубали палець та пробили голову
Сьогодні, 12:48
Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко
Сьогодні, 12:30
На Волині 15-річний скутерист збив пішохода
Сьогодні, 12:05
У Нововолинську перехожі знайшли в кар'єрі тіло жінки
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
Близько 650 тисяч чоловіків виїхали незаконно з України від початку великої війни, – Politico Близько 650 тисяч чоловіків виїхали незаконно з України від початку великої війни, – Politico
17 квітень, 15:45
Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді
01 березень, 10:15
Цьогоріч затримали близько 11 тисяч чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон Цьогоріч затримали близько 11 тисяч чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон
28 грудень, 2023, 15:57
За добу за кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, – ДПСУ За добу за кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, – ДПСУ
20 грудень, 2023, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовослужбовців
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі
Сьогодні, 13:09
 0
У Польщі невідомі побили 17-річного українця: відрубали палець та пробили голову
Сьогодні, 12:48
 0
Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині 15-річний скутерист збив пішохода
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8