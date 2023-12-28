Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко





Про це сказав кореспонденту Андрій Демченко.



"З 17 липня ми почнемо перевіряти в усіх чоловіків - громадян України від 18 до 60 років - також військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до категорій, кому дозволено перетинати кордон, немає. І якщо хтось підпадатиме під відстрочку, або виключений з військового обліку, то у військово-облікових документах має бути обовʼязково це записано, з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана", - сказав Демченко.



Він зазначив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі підозри, що документ може бути підробним, або якщо інформація у ньому викладена некоректно, ДПСУ може перевірити це через систему "Оберіг".



Він додав, що також прикордонники можуть перевірити дані за QR-кодом, згенерованим в системі Резерв+.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДПСУ перевірятиме у чоловіків, які перетинають кордон, військово-облікові документи уже з 17 липня Про це сказав кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ"З 17 липня ми почнемо перевіряти в усіх чоловіків - громадян України від 18 до 60 років - також військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до категорій, кому дозволено перетинати кордон, немає. І якщо хтось підпадатиме під відстрочку, або виключений з військового обліку, то у військово-облікових документах має бути обовʼязково це записано, з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана", - сказав Демченко.Він зазначив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі підозри, що документ може бути підробним, або якщо інформація у ньому викладена некоректно, ДПСУ може перевірити це через систему "Оберіг".Він додав, що також прикордонники можуть перевірити дані за QR-кодом, згенерованим в системі Резерв+.

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