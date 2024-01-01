У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі
Сьогодні, 13:09
У Луцьку сталася ДТП за участі нетрезвого водія.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 15 липня, близько 19-ї години патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Задворецька сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів.
На місці патрульні встановили, що:
- Водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Renault Scenic та Skoda Octavia;
- у свою чергу авто марки Skoda Octavia наздогнало транспортний засіб Opel Astra, який рухався попереду.
Під час спілкування із винуватцем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.
Крім того, встановили, що керманич є позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив правопорушення повторно протягом року.
Тож на порушника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 15 липня, близько 19-ї години патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Задворецька сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів.
На місці патрульні встановили, що:
- Водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Renault Scenic та Skoda Octavia;
- у свою чергу авто марки Skoda Octavia наздогнало транспортний засіб Opel Astra, який рухався попереду.
Під час спілкування із винуватцем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.
Крім того, встановили, що керманич є позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив правопорушення повторно протягом року.
Тож на порушника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі
Сьогодні, 13:09
Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко
Сьогодні, 12:30
На Волині 15-річний скутерист збив пішохода
Сьогодні, 12:05