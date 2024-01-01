У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі

У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі
У Луцьку сталася ДТП за участі нетрезвого водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 15 липня, близько 19-ї години патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Задворецька сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів.

На місці патрульні встановили, що:

- Водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Renault Scenic та Skoda Octavia;

- у свою чергу авто марки Skoda Octavia наздогнало транспортний засіб Opel Astra, який рухався попереду.

Під час спілкування із винуватцем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.

Крім того, встановили, що керманич є позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив правопорушення повторно протягом року.
У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі

Тож на порушника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
У Луцьку через п'яного водія зіткнулися чотири автомобілі

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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