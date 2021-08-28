Волинська чорниця поповнила місцеві бюджети на 1,4 мільйона гривень

Волинська чорниця поповнила місцеві бюджети на 1,4 мільйона гривень
На Волині заготівля чорниці з комерційною метою додала місцевим бюджетам понад 1,4 мільйона гривень ренти. Заготівля дарів лісу з комерційною метою передбачає сплату податків.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДПС у Волинській області.

За останніми даними, заготівельники чорниці у волинських лісах сплатили до місцевих бюджетів понад 1,4 мільйона гривень ренти за специвикористання лісових ресурсів. Ці дані – проміжні, оскільки ягідно-грибний сезон ще триває. А серед податкових платежів, які зобов’язані перерахувати до бюджету господарюючі суб’єкти-учасники заготівельного бізнесу, – ПДФО, військовий збір та рента за спецвикористання дарів лісу, – звертають увагу господарюючих суб’єктів у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Водночас у податковій службі рекомендують лідерам громад пильнувати, щоб комерційні структури, які заготовляють дари лісу в населення, не ігнорували вимоги податкового законодавства та своєчасно сплачували податки до бюджету.

Тим часом фахівці ДПС беруть активну участь у роботі спеціальних комісій при органах місцевої влади та у складі мобільних груп, які здійснюють моніторинг за процесом заготівлі ягід - від збору до зберігання, переробки та експорту.

Зокрема, перевірячи пункти заготівлі, прийому та збереження чорниці спеціальні комісії виявили 10 порушень. Ці матеріали з фіксацією порушень передано до правоохоронних органів.

Довідково: від початку заготівельного сезону податківці взяли участь у 20 рейдах, провели 30 перевірок заготівельників і 37 перевірок пунктів прийому та зберігання продукції.

Наразі в області заготівельникам виписано лісових квитків на 370,3 тонни чорниці.

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Теги: чорниця, Волинь, бюджет
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