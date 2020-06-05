Оновлення військово-облікових даних: українців за кордоном також штрафуватимуть, – Міноборони





Про це Катерина Черногоренко в інтерв’ю на YouTube-каналі "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.



Водночас вона зауважила, що реалізувати це буде важче.



"Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф" - пояснила представниця Міноборони.



За словами Черногоренко, українці за кордоном "зберігають зв'язок з державою", тому мають виконувати свої конституційні обов'язки.



"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", - резюмувала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тих військовозобов'язаних громадян України за кордоном, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня , також накладатимуть адміністративні штрафи.Про це заявила заступниця міністра оборонив інтерв’ю на YouTube-каналі "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.Водночас вона зауважила, що реалізувати це буде важче."Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф" - пояснила представниця Міноборони.За словами Черногоренко, українці за кордоном "зберігають зв'язок з державою", тому мають виконувати свої конституційні обов'язки."Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", - резюмувала вона.

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