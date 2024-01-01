Білорусь підписала кілька договорів з окупаційною владою Криму





Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга, пише



За його словами, лише у червні місто Вітебськ та Вітебська область Білорусі уклали «угоди» з окупаційною владою Сімферополя та Феодосії, а також так званими Радою міністрів і міністерством культури та туризму окупованого півострова та його Сацьким районом.



Крім того, було підписано протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони між Вітебськом та тимчасово окупованим Кримом. Водночас голови Мінської міськради та виконкому також підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя.



Сибіга каже, що такі угоди — «ніщо інше, як замах на територіальну цілісність і суверенітет» України, адже вони суперечать резолюціям Генасамблеї ООН. Також, за його словами, у підписанні таких документів зацікавлена росія, і саме вона спонукає інші держави налагоджувати зв’язки з тимчасово окупованими українськими територіями.



Перший заступник глави МЗС пообіцяв належну реакцію української сторони: факти протиправних дій фіксують українські правоохоронці, також триває розслідування.



«Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких “документів” стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції», — додав Сибіга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні відомо про щонайменше 7 договорів, які Білорусь підписала з російськими окупаційними органами влади в Криму. Київ заявляє, що цими угодами Мінськ визнає російську окупацію, та обіцяє притягнення до відповідальності.Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ, пише Громадське За його словами, лише у червні місто Вітебськ та Вітебська область Білорусі уклали «угоди» з окупаційною владою Сімферополя та Феодосії, а також так званими Радою міністрів і міністерством культури та туризму окупованого півострова та його Сацьким районом.Крім того, було підписано протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони між Вітебськом та тимчасово окупованим Кримом. Водночас голови Мінської міськради та виконкому також підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя.Сибіга каже, що такі угоди — «ніщо інше, як замах на територіальну цілісність і суверенітет» України, адже вони суперечать резолюціям Генасамблеї ООН. Також, за його словами, у підписанні таких документів зацікавлена росія, і саме вона спонукає інші держави налагоджувати зв’язки з тимчасово окупованими українськими територіями.Перший заступник глави МЗС пообіцяв належну реакцію української сторони: факти протиправних дій фіксують українські правоохоронці, також триває розслідування.«Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких “документів” стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції», — додав Сибіга.

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