Як купити онлайн вигідні путівки на морські курорти Греції - АНЕКС Тур





Тури на відпочинок у Греції доступні для пошуку цілодобово

В онлайн каталозі турагенції АНЕКС Тур зібрані пропозиції різних туроператорів. На одному ресурсі легко знайти та порівняти путівки на пляжі Халкідікі, Аттики, Пелопоннесу, Криту, Корфу, Родосу, Санторіні та інших грецьких островів.



Про кожен тур на відпочинок у Греції підготовлено докладну інформацію:



актуальна ціна путівки до гривні;

відомості про тип проїзду, час вильоту або доставлення туристів на курорт автобусом;

назва курорту, готелю, лінія від моря; концепція харчування;

в описі туру опубліковані актуальні відомості про готель, територію, басейни, ресторани, безплатні та платні опції;

фотографії пляжів, басейнів, інфраструктури готелів, номерів;

точне розташування готелю на онлайн-карті, можливість оцінити близькість пляжів та навколишню інфраструктуру;

рейтинг готелю та реальні відгуки туристів.



Пакетні тури на відпочинок у Греції влітку 2024 року

Більшість представлених путівок на море – комплексні пакетні пропозиції надійних туроператорів. Пляжні пакетні тури до Греції не включають у ціну путівок екскурсії. Гарячі тури до Греції на відпочинок коштують на 5-15% дешевше за стандартні путівки.

До виїзду на грецькі курорти туристи оплачують основні витрати на відпочинок за кордоном:



переліт чи проїзд автобусом на курорти Греції; в основному чартерні рейси, доставляють туристів на топові курорти Греції;

груповий трансфер на грецьких курортах з доставленням туристів та багажу до обраних готелів - загубитися на початку відпустки у Греції неможливо;

обов'язкове туристичне страхування кожного туриста; компенсує витрати на медичну допомогу в екстреній ситуації;

проживання в готелі; тип харчування та категорія номера наведено в описі туру.

Доступні автобусні тури до Греції з обласних центрів України та авіатури з аеропортів Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини, країн Прибалтики. Після купівлі путівки до Греції в режимі онлайн туристи самостійно роздруковують документи для виїзду до Греції на відпочинок: квитки, ваучери, страховку.



Тури до Греції на море за програмою «тільки проживання»

Плануєте поїздку до Греції на власному автомобілі або купили дешеві авіаквитки лоукостера на Корфу, Міконос, Санторіні, Родос, Закінф чи Кефалонію? Вигідний варіант проживання в Греції легко знайти на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур.



У каталозі турагенції представлені рейтингові готелі на топових курортах Греції, де номери були викуплені до початку високого сезону. Це реальна можливість відпочити у відмінному готелі за ціною значно нижчою за сезонні пропозиції онлайн-агрегаторів. Туристи оплачують путівки на відпочинок у Греції у гривні, не ризикують із міжнародними трансакціями. Для розміщення у готелі туристи самі роздруковують ваучер.



Покупка туру онлайн через турагенції АНЕКС Тур гарантує чудовий відпочинок у Греції. До оплати путівки грецький готель обов'язково підтверджує бронювання обраної туристом категорії номера, немає ризику овербукінгу, коли продано номерів більше, ніж є насправді.



Команда онлайн турагенції АНЕКС Тур на замовлення складає персональні списки актуальних путівок на відпочинок у Греції з урахуванням побажань туристів – бюджет, тип пляжу, концепція готелю; мрія побачити Метеори, Олімпію, Санторіні, Кноський палац чи Акрополь.



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