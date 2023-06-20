На Волині помер заслужений вчитель України

На Волині помер заслужений вчитель України
Відійшов у вічність заслужений вчитель України – Харкевич Іліодор Никодимович з Луцького району

Іліодор Харкевич помер 6 липня 2024 року. Про це Район.Горохів повідомили у Лобачівському ліцеї.

Педагог з багаторічним стажем, який виховав не одне покоління вдячних учнів, вписав славну і плодотворну сторінку в життя Лобачівського ліцею.

Народився Іліодор Никодимович 21 жовтня 1937 року в селі Залісоче Ківерцівського району. В 1944-1951 роках навчався в Залісочівській семирічній школі, з 1951 по 1954 рік – в Олицькій середній школі. Студентські роки пройшли у Луцькому педагогічному інституті, після закінчення якого в 1959 році отримав диплом вчителя фізики та математики. В цьому ж році за призначенням приїхав працювати на Горохівщину, де і розпочав свій педагогічний шлях спочатку в Горішненській, а з 1961 року у Лобачівській середній школі.

Про його уроки з захопленням розповідають десятки випускників школи, адже для його занять характерними були раціональна організація, висока інтелектуальна насиченість, різноманітність форм індивідуальної та самостійної роботи Іліодор Никодимович учив школярів культури математичного мислення, багато працював з обдарованими дітьми.

Понад 20 учнів школи навчалися в заочних фізико-математичних школах, а також отримували ґрунтовні знання для продовження навчання у спеціалізованих ліцеях. Щорічно учні школи були учасниками, а часто і переможцями обласних та Всеукраїнських математичних олімпіад. Дев'ять випускників школи стали кандидатами та докторами фізико-математичних наук, працюють у провідних ВНЗ України. Іліодор Никодимович щедро ділився з колегами своїми педагогічними знахідками. У свій час він вів районну школу передового педагогічного досвіду, виступав з лекціями перед вчителями математики області.

У 1992 році Іліодору Никодимовичу Харкевичу за сумлінну і результативну працю присвоїли почесне звання «Заслужений вчитель України», а в 1995 році він отримує диплом Соросівського учителя.

«Глибокий розум, гнучке мислення, надзвичайна працьовитість і закоханість у свій учительський труд – ці джерела живили Іліодора Никодимовича все життя. Педагогічний та учнівський колектив Лобачівського ліцею глибоко сумує з приводу цієї непоправної втрати. Вічна пам'ять дорогому Вчителю!», - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, вчитель, смерть
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