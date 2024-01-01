Що буде з тими, хто не оновив дані, розповіли у Волинському ТЦК
Сьогодні, 15:55
У вівторок, 16 липня, останній день, коли військовозобов'язані чоловіки 18-60 років і деякі категорії жінок можуть оновити дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку «Резерв+». Українці активно обговорюють, що ж буде вже з 17 липня з тими, хто оновив дані, і з тими, хто цього не зробив, і чи потрібно проходити ще й військово-лікарську комісію.
Про це виданню ВСН розповіла пресофіцерка Волинського ОТЦК та СП Уляна Кравчук, оновлення даних є дуже важливою справою для забезпечення актуальності та звірки інформації в базах даних. Адже цифровізація військово-облікових документів значно полегшує життя всім: і територіальним центрам комплектування, і військовозобов’язаним.
«Якщо під час перевірки документів та військово-облікових даних в особи немає ВІН-коду у військово-обліковому документі, або ж дані є не актуальними, то ми бачимо, що ця особа досить давно не оновлювала даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану. Якщо ж військовозобов'язаний оновив дані у ЦНАПі чи у Резерв+ і у нього немає згенерованого QR-коду, тоді потрібно з’явитись у територіальний центр комплектування і розглядати це питання в індивідуальному порядку», – наголосила Уляна Кравчук.
Той, хто не оновив військово-облікові дані чи проігнорував повістку, потрапляє у розшук і несе адміністративну відповідальність, що прописана в ст. 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«На жаль, не кожен українець виконує свій конституційний й громадянський обов’язок. Тому на сьогоднішній день на Волині у розшуку перебуває понад 10 тисяч осіб. Нагадаю, що штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію сягають від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень для громадян, а від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень – для посадових і юридичних осіб», – зауважила пресофіцерка.
До речі, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України.
Також 14 липня на офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони України роз’яснили норми Закону про оновлення військово-облікових даних.
«Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії», – йдеться у повідомленні.
Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк наголосив, що згідно Закону, оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку.
«У статті 21 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби», – прокоментував Марк Андрусяк.
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Про це виданню ВСН розповіла пресофіцерка Волинського ОТЦК та СП Уляна Кравчук, оновлення даних є дуже важливою справою для забезпечення актуальності та звірки інформації в базах даних. Адже цифровізація військово-облікових документів значно полегшує життя всім: і територіальним центрам комплектування, і військовозобов’язаним.
«Якщо під час перевірки документів та військово-облікових даних в особи немає ВІН-коду у військово-обліковому документі, або ж дані є не актуальними, то ми бачимо, що ця особа досить давно не оновлювала даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану. Якщо ж військовозобов'язаний оновив дані у ЦНАПі чи у Резерв+ і у нього немає згенерованого QR-коду, тоді потрібно з’явитись у територіальний центр комплектування і розглядати це питання в індивідуальному порядку», – наголосила Уляна Кравчук.
Той, хто не оновив військово-облікові дані чи проігнорував повістку, потрапляє у розшук і несе адміністративну відповідальність, що прописана в ст. 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«На жаль, не кожен українець виконує свій конституційний й громадянський обов’язок. Тому на сьогоднішній день на Волині у розшуку перебуває понад 10 тисяч осіб. Нагадаю, що штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію сягають від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень для громадян, а від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень – для посадових і юридичних осіб», – зауважила пресофіцерка.
До речі, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України.
Також 14 липня на офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони України роз’яснили норми Закону про оновлення військово-облікових даних.
«Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії», – йдеться у повідомленні.
Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк наголосив, що згідно Закону, оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку.
«У статті 21 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби», – прокоментував Марк Андрусяк.
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Коментарі 1
В Україні числиться 178 ТЦК. В кожному сидить коло 100 працівників, приймає документи на оновлення даних один. Це 30 людей в день. При спробі оновитись через ЦНАП чи так званий резерв плюс часто треба все-таки йти в ТЦК. І це для 7 мільйонів страждущих. Та університетська вступна має більше столів для прийому! А там від сили 200 тисяч. А тепер про штрафи. Якщо оштрафують більшість (про всіх мова навіть не йде) - будуть масові народні гуляння. Ну нема в людей (навіть середнячків) зайвих 17 тисяч, тут дешевше на 15 діб сісти за хуліганство. А якщо не оштрафують - люди заб'ють на наступні страшилки штрафами. Хтось сам себе загнав у незручну ситуацію.
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