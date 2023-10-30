Волинянина, який кинув гранату в двох людей, взяли під варту

Волинянина, який кинув гранату в двох людей, взяли під варту
Волинянина, який у Камені-Каширському кинув гранату в двох людей, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За наполегливої позиції прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури суд обрав 43-річному волинянину, підозрюваному у закінченому замаху на умисне вбивство двох людей, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та у незаконному поводженні із бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За даними слідства, 43-річний житель Каменя-Каширського незаконно придбав гранату Ф-1, носив її при собі, а після опівночі 13 липня 2024 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території домоволодіння у рідному місті, кинув її під ноги господарю обійстя та його дружині.

Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення.

Зауважимо, що зловмисник є підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні – про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції в звязку з виконанням ним службових обовязків (ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 345 КК України) і йому обирався запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте це не запобігло вчиненню ним нового злочину.

Надалі він перебуватиме під вартою.

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Теги: волинянин, граната, подвір'я
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