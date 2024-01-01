Комплектація бригад для ротації на найскладніших ділянках: Зеленський провів засідання Ставки

Комплектація бригад для ротації на найскладніших ділянках: Зеленський провів засідання Ставки
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки.

За його словами, була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них.

Верховний головнокомандувач зазначив, що багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Інша велика тема обговорення була щодо озброєння. Йшлося про весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Зеленський зазначив, що йде робота з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання.

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Теги: Зеленський, засідання Ставки
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