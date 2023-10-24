Синоптики попереджають про негоду в Луцьку та області

Синоптики попереджають про негоду в Луцьку та області
У Луцьку та Волинській області в середу, 17 липня, прогнозують грозу та шквальний вітер.

Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометеоцентру.

В обласному центрі очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 20-22 °С, вдень – 29-31 °С.

На території області передбачають мінливу хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі – 17-22 °С, вдень – 26-31 °С.

Рівень небезпечності – І, жовтий.

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Теги: Погода, Синоптики
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