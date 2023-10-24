Синоптики попереджають про негоду в Луцьку та області





Про це йдеться на



В обласному центрі очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 20-22 °С, вдень – 29-31 °С.



На території області передбачають мінливу хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі – 17-22 °С, вдень – 26-31 °С.



Рівень небезпечності – І, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та Волинській області в середу, 17 липня, прогнозують грозу та шквальний вітер.Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометеоцентру.В обласному центрі очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 20-22 °С, вдень – 29-31 °С.На території області передбачають мінливу хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі – 17-22 °С, вдень – 26-31 °С.Рівень небезпечності – І, жовтий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію