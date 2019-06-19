У Нововолинську перехожі знайшли в кар'єрі тіло жінки





Про це, посилаючись на власні джерела, повідомило місцеве ВолиньPost підтвердили в ГУНП у Волинській області.



Там зазначають, що після страшної знахідки люди одразу повідомили у поліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду ознак насилля на тілі загиблої не було виявлено.



"Її особу встановили. Це місцева мешканка 1973 року народження. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті", - заначають правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці, 16 липня, у Нововолинську перехожі виявили тіло жінки в кар'єрі.Про це, посилаючись на власні джерела, повідомило місцеве видання БУГ. Цю інформацію Інформаційному агентствупідтвердили в ГУНП у Волинській області.Там зазначають, що після страшної знахідки люди одразу повідомили у поліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду ознак насилля на тілі загиблої не було виявлено."Її особу встановили. Це місцева мешканка 1973 року народження. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті", - заначають правоохоронці.

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