Пожежа сухостою на Волині мало не перекинулася на ліс

Упродовж минулої доби на Волині трапилося 4 пожежі на відкритих територіях. Усі загоряння ліквідовані. Кожне з них трапилося через необережне поводження громадян з вогнем.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Вчора, 2 серпня, обідньої пори біля села Дідовичі виникла пожежа сухої трави на площі 0,1 га.На відкритій місцевості, що межує з лісом, біля села Задиби Турійської громади. Вогонь поширився на площі 0,3 га. На місці події працювали рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ. О 16:12 вони ліквідували горіння й запобігли його перекиданню на лісові насадження. Особу громадянина, який причетний до виникнення цієї пожежі, встановлено.А біля села Краснодуб'я Люблинецької громади через необережність з вогнем власниці виникла пожежа стерні на полі площею пів гектара. Горіння ліквідували рятувальники 19 ДПРЧ м. Ковеля.Увечері рятувальники 17 ДПРЧ ліквідували також загоряння сміття на відкритій території біля села Бобли Турійської громади.