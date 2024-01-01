ЗСУ знищили російський підводний човен
Сьогодні, 16:59
Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.
Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".
В результаті влучання човен затонув на місці.
Знищення підводного човна вчергове доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.
Довідково:
Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу «Kilo», здатних застосовувати ракети «Калібр».
«Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.
В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.
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Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".
В результаті влучання човен затонув на місці.
Знищення підводного човна вчергове доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.
Довідково:
Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу «Kilo», здатних застосовувати ракети «Калібр».
«Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.
В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.
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