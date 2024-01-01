ЗСУ знищили російський підводний човен

ЗСУ знищили російський підводний човен
Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".

В результаті влучання човен затонув на місці.

Знищення підводного човна вчергове доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.

Довідково:

Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу «Kilo», здатних застосовувати ракети «Калібр».

«Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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