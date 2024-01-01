ЗСУ знищили російський підводний човен





Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.



Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".



Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".



В результаті влучання човен затонув на місці.



Знищення підводного човна вчергове доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.



Довідково:



Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу «Kilo», здатних застосовувати ракети «Калібр».



«Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.



13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.



В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".В результаті влучання човен затонув на місці.Знищення підводного човна вчергове доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.

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