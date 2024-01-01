Масову бійку в центрі міста на Волині розборонила поліція

трапилася бійка між хлопцями, які хильнули зайвого. На місце виїжджали поліцейські, склали одразу декілька адмінпротоколів.



Про це пише



Подія трапилась близько 23:00 у центрі Володимира біля КМЦ. Через бійку молодиків, на місце викликали поліцію. Хлопці почали втікати до музею, але їх наздогнали.



На місці працювали два екіпажі патрульних. Хуліганів посадили в авто та забрали у відділок.



Як згодом повідомили правоохоронці, ввечері поліцейським на службовий планшет надійшло повідомлення про те, що в центрі міста поблизу колишнього кінотеатру ім.Т.Шевченка молодики в стані спʼяніння вчиняють бійку.



По прибутті на місце події, правоохоронці виявили чоловіків, які порушували громадський порядок та вчиняли бійку, однак побачивши машини з проблисковими маячками почали втікати. Поліцейські наздогнали хуліганів, та затримали.



На порушників склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП. Матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішень щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Культурно-мистецького центру у Володимирі ввечері вчора, 2 серпня,між хлопцями, які хильнули зайвого. На місце виїжджали поліцейські, склали одразу декілька адмінпротоколів.Про це пише Буг Подія трапилась близько 23:00 у центрі Володимира біля КМЦ. Через бійку молодиків, на місце викликали поліцію. Хлопці почали втікати до музею, але їх наздогнали.На місці працювали два екіпажі патрульних. Хуліганів посадили в авто та забрали у відділок.Як згодом повідомили правоохоронці, ввечері поліцейським на службовий планшет надійшло повідомлення про те, що в центрі міста поблизу колишнього кінотеатру ім.Т.Шевченка молодики в стані спʼяніння вчиняють бійку.По прибутті на місце події, правоохоронці виявили чоловіків, які порушували громадський порядок та вчиняли бійку, однак побачивши машини з проблисковими маячками почали втікати. Поліцейські наздогнали хуліганів, та затримали.На порушників склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП. Матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішень щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності.

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