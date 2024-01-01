Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 серпня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Синоптик.

Зокрема температура повітря в Луцьку завтра становитиме 12-14 градусів за Цельсієм, удень – 22-24.

Найспекотніше цього дня було у 1963-му (32.8 градуса), найхолодніше – у 1969-му – 5.5 градуса.

Народний прогноз погоди: З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою вб'є, тому що цей день вважається й часто буває громовим. Наші пращури помітили: якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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