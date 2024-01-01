Відрізали голову та кінцівки: Лубінець звернувся до ООН через страту українця в полоні росіян
Сьогодні, 21:30
У мережі поширили фото, на якому може бути український військовополонений з відрізаними кінцівками та головою. Омбудсмен Дмитро Лубінець уже звернувся до міжнародних організацій через убивство окупантами українця.
Про це йдеться в дописі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пише Громадське.
На фото видно людське тіло з відрізаними кінцівками та головою. Ці кадри можуть шокувати, тому ми вирішили утриматися від публікації.
«Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!» — наголосив Лубінець і додав, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.
Омбудсмен терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку росії. Також він закликав українські правоохоронні органи перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
Уповноважений зауважив, що росія відповідає за поводження з військовополоненими, тож відповідальність за вбивство і каліцтво лежить не тільки на солдатах, але й на самій державі.
Окремо він зазначив, що нині триває гібридна війна, тож розповсюджуючи такі фото й відео соцмережами та вчиняючи ці дії, рф хоче залякати українців.
«Нібито дивіться, на що ми здатні. Але, дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити неможливо! За злочини повинно бути покарання!» — заявив Лубінець.
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Про це йдеться в дописі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пише Громадське.
На фото видно людське тіло з відрізаними кінцівками та головою. Ці кадри можуть шокувати, тому ми вирішили утриматися від публікації.
«Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!» — наголосив Лубінець і додав, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.
Омбудсмен терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку росії. Також він закликав українські правоохоронні органи перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
Уповноважений зауважив, що росія відповідає за поводження з військовополоненими, тож відповідальність за вбивство і каліцтво лежить не тільки на солдатах, але й на самій державі.
Окремо він зазначив, що нині триває гібридна війна, тож розповсюджуючи такі фото й відео соцмережами та вчиняючи ці дії, рф хоче залякати українців.
«Нібито дивіться, на що ми здатні. Але, дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити неможливо! За злочини повинно бути покарання!» — заявив Лубінець.
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