Відрізали голову та кінцівки: Лубінець звернувся до ООН через страту українця в полоні росіян

Дмитро Лубінець уже звернувся до міжнародних організацій через убивство окупантами українця.



Про це йдеться в дописі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пише



На фото видно людське тіло з відрізаними кінцівками та головою. Ці кадри можуть шокувати, тому ми вирішили утриматися від публікації.



«Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!» — наголосив Лубінець і додав, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.



Омбудсмен терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку росії. Також він закликав українські правоохоронні органи перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.



Уповноважений зауважив, що росія відповідає за поводження з військовополоненими, тож відповідальність за вбивство і каліцтво лежить не тільки на солдатах, але й на самій державі.



Окремо він зазначив, що нині триває гібридна війна, тож розповсюджуючи такі фото й відео соцмережами та вчиняючи ці дії, рф хоче залякати українців.



«Нібито дивіться, на що ми здатні. Але, дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити неможливо! За злочини повинно бути покарання!» — заявив Лубінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі поширили фото, на якому може бути український військовополонений з відрізаними кінцівками та головою. Омбудсменуже звернувся до міжнародних організацій через убивство окупантами українця.Про це йдеться в дописі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пише Громадське На фото видно людське тіло з відрізаними кінцівками та головою. Ці кадри можуть шокувати, тому ми вирішили утриматися від публікації.«Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!» — наголосив Лубінець і додав, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.Омбудсмен терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку росії. Також він закликав українські правоохоронні органи перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.Уповноважений зауважив, що росія відповідає за поводження з військовополоненими, тож відповідальність за вбивство і каліцтво лежить не тільки на солдатах, але й на самій державі.Окремо він зазначив, що нині триває гібридна війна, тож розповсюджуючи такі фото й відео соцмережами та вчиняючи ці дії, рф хоче залякати українців.«Нібито дивіться, на що ми здатні. Але, дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити неможливо! За злочини повинно бути покарання!» — заявив Лубінець.

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