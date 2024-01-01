Завтра на Волині не вимикатимуть світло





Про це



"НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії", - йдеться в повідомленні.



Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.



Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 4 серпня, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго»."НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії", - йдеться в повідомленні.Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

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