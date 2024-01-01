Завтра на Волині не вимикатимуть світло
Сьогодні, 22:14
У неділю, 4 серпня, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
"НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії", - йдеться в повідомленні.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
"НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії", - йдеться в повідомленні.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.
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