Завтра на Волині не вимикатимуть світло

Завтра на Волині не вимикатимуть світло
У неділю, 4 серпня, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

"НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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