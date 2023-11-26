У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» очікується сповільнення пропуску вантажівок
03 серпень, 23:26
З 5 серпня у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.
Про це повідомили у Державній митній службі України, посилаючись на інформацію від польських колег, пише Суспільне.
Сповільнення руху вантажних перевезень пов'язане з ремонтом на ділянці "вʼїзд у Республіку Польща" з 10:00 години, 5 серпня. Планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.
З метою уникнення затримок при перетині кордону перевізникам радять за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон.
Про терміни закінчення робіт повідомлять додатково.
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Про це повідомили у Державній митній службі України, посилаючись на інформацію від польських колег, пише Суспільне.
Сповільнення руху вантажних перевезень пов'язане з ремонтом на ділянці "вʼїзд у Республіку Польща" з 10:00 години, 5 серпня. Планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.
З метою уникнення затримок при перетині кордону перевізникам радять за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон.
Про терміни закінчення робіт повідомлять додатково.
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