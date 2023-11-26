У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» очікується сповільнення пропуску вантажівок





Про це повідомили у Державній митній службі України, посилаючись на інформацію від польських колег, пише



Сповільнення руху вантажних перевезень пов'язане з ремонтом на ділянці "вʼїзд у Республіку Польща" з 10:00 години, 5 серпня. Планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.



З метою уникнення затримок при перетині кордону перевізникам радять за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон.



Про терміни закінчення робіт повідомлять додатково.

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