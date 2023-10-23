Фермер з Волині вісім років займається вівчарством

Фермер з Волині вісім років займається вівчарством
У селі Яромель Луцького району господарює В'ячеслав Зінкевич. На своїй фермі чоловік тримає отару овець та баранів.

Як за ними доглядає, які породи вирощує та чи вигідна така фермерська справа, чоловік розповів Суспільному.

Вівчарством В'ячеслав Зінкевич займається вже вісім років. Скільки має овець в отарі не каже, говорить, що рахувати їх будуть восени, коли тварин переведуть з пасовиськ в кошари. Стрижену вовну чоловік переробляє, а баранів та овець продає.

Розводить овець традиційної грубошерстої Романівської породи та виводять м’ясну породу з тонким руном. В Україні такі – рідкість.

"Ми хочемо вивести таке стадо, як Саффолк, це чорна голова, чорні ноги, вони таки міцніші та більш м’ясної породи", — говорить чоловік.

Цього року планує парування так, аби приплід народжувався взимку. У вересні, каже фермер, у стадо запустять до сорока племінних баранів породи Суффолка, аби упродовж лютого-березня мати приплід.
Фермер з Волині вісім років займається вівчарством

"Є проблеми з літнім окотом. Як що вони родяться на паші, є хижаки – лис прийде, ягнятко вкраде чи ворони літають, круки, вони вбивають ягнят теж. Літній взагалі краще, бо є у вівці молоко годувати ягня, а взимку треба добрий корм мати", — каже фермер.

Влітку вівці пасуться на стерні, яка залишилась після збору пшениці. Андрій Климюк працює чабаном. Від весни й до перших заморозків він живе неподалік отари, випасає та доглядає худобу. Каже, що для цього потрібно бути витривалим та уважним, а допомагають пасти овець три собаки.
Фермер з Волині вісім років займається вівчарством

"О восьмій годині виганяю на поле, біля одинадцятої вони вже лягають на полі, то я заганяю їх в кошару. Вони там сплять, то я іду на обід. А коли вони вже стають, то я їх виганяю на поле пасти", — говорить Андрій Климюк.
Фермер з Волині вісім років займається вівчарством

Загалом у господарстві є 200 гектарів для паші отари та понад 100 гектарів сінокісних угідь. Зараз працівники ферми тюкують пшеничну солому на підстилку. На зиму заготовляють до двох тисяч тюків.

Для аграріїв, які утримують від 5 до 500 овець та кіз передбачена державна дотація. Цього року фінансовою підтримкою скористалися 122 волинян, розповів Юрій Юрченко, директор обласного департаменту агропромислового розвитку. Загалом волинські фермери отримують 21 тисячу кіз та овець.

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Теги: Волинь, фермер
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