Діджей із волинської бригади дарує загарбникам квитки на концерт Кобзона

24-річнийродом із Львівщини. У цивільному житті він працював діджеєм в івент-агенції та дарував людям позитивні емоції за допомогою DJ-мікшерів. У 2024 році хлопець мобілізувався до лав Збройних Сил України і тепер дарує вогняно-вибухові емоції окупантам, керуючи дроном у складі 3 механізованого батальйону волинської 100 окремої механізованої бригади.Про це у телеграмі повідомляє військова частина.«Пульт управління дроном та діджейське приладдя мають певну схожість, тож перелаштуватися з цивільної спеціальності на військову мені було нескладно», – розповідає Павло.На думку нашого співрозмовника, згуртованість українського народу стане запорукою перемоги над загарбниками.За словами Павла, він докладе максимум зусиль, аби наблизити Перемогу України.Також аеророзвідник поділився планами, які прагне реалізувати після війни: «Хочу зіграти DJ-сет для друзів, побратимів, а також близьких: мами Галини Олександрівни, сестри Діани і дружини Марти».