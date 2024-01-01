За розголошення даних про переміщення військових волинянин заплатить штраф





Про це інформагентство



Як зазначається, 2 січня цього року в селі Гута Ковельського району Юрій Я. телефоном розповідав стороннім особам про переміщення військовослужбовців сьомої прикордонної застави. Такі дії потенційно давали змогу третім особам ідентифікувати інформацію з обмеженим доступом.



Через два дні, 4 січня, він повторив правопорушення, знову розповідаючи комусь про дислокацію прикордонників та рух безпілотника. Слідство з’ясувало, що обвинувачений сказав наступне: «Бо я бачив, що ті на курятникові там тренуються. Пташечкою маленькою там. Назад, вперед, вверх».



Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання вини. Обставинами, що пом’якшують покарання, стали активне сприяння розкриттю злочину, щире каяття, відсутність попередніх судимостей та тяжких наслідків внаслідок його дій.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.114-2 КК України.



Юрію Я. призначили позбавлення волі на п’ять років, але вирок замінили дворічним іспитовим строком. А ще волинянин заплатить 13 тисяч за експертизи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин по телефону розповідав про переміщення українських військових у прикордонних частинах області. За це він ледь не загримів за ґрати на п’ять років.Про це інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Ратнівського районного суду.Як зазначається, 2 січня цього року в селі Гута Ковельського районутелефоном розповідав стороннім особам про переміщення військовослужбовців сьомої прикордонної застави. Такі дії потенційно давали змогу третім особам ідентифікувати інформацію з обмеженим доступом.Через два дні, 4 січня, він повторив правопорушення, знову розповідаючи комусь про дислокацію прикордонників та рух безпілотника. Слідство з’ясувало, що обвинувачений сказав наступне: «Бо я бачив, що ті на курятникові там тренуються. Пташечкою маленькою там. Назад, вперед, вверх».Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання вини. Обставинами, що пом’якшують покарання, стали активне сприяння розкриттю злочину, щире каяття, відсутність попередніх судимостей та тяжких наслідків внаслідок його дій.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.114-2 КК України.Юрію Я. призначили позбавлення волі на п’ять років, але вирок замінили дворічним іспитовим строком. А ще волинянин заплатить 13 тисяч за експертизи.

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