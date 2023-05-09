На Волині 30-річний чоловік під час суперечки побив свого 56-річного односельчанина

На Волині 30-річний чоловік під час суперечки побив свого 56-річного односельчанина
Ковельські поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який наніс тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.

22 липня до Ковельського управління поліції надійшов виклик від заявника, який повідомив, що о 6 ранку його побив знайомий в с. Голоби Ковельського району. Де наразі знайомий - не знає.

Приїхавши на виклик правоохоронці побачили, що особа перебуває в тяжкому стані з численними забійними саднами обличчя. До потерпілого викликали бригаду швидкої допомоги.

Оперативники впродовж декількох годин встановили місце знаходження нападника.



За даними слідства, правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виникла словесна суперечка та згодом бійка, нападник умисно заподіяв тілесних ушкоджень 56-річному жителю. У наслідок чисельної кількості ударів кулаками в ділянку голови заподіяно тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, крововиливами та закритими переломами скроневої та тімʼяної кісток, гематомою, множинними забійними саднами обличчя та волосистої частини голови.

Вчора, 23 липня, слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На цей час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, поліція, побиття
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