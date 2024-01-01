Як читати етикетки на кормах для котів: розуміємо інгредієнти





Основні компоненти корму

Перше, на що потрібно звертати увагу при читанні етикеток, це основні компоненти, які становлять основу корму. Інгредієнти зазвичай перераховані за зменшенням ваги. Тобто, перший інгредієнт є найважливішим, оскільки його в кормі найбільше. Для котів найкраще підходять корми, у яких першим інгредієнтом є м'ясо або риба. Наприклад, курятина, індичка, яловичина або лосось.



Протеїни та їх джерела

Коти – облігатні хижаки, що означає, що їх дієта повинна бути багата на протеїни. Протеїни мають бути високоякісними та походити з тваринних джерел. Уникайте кормів, у яких протеїни походять з рослинних джерел, таких як соя або кукурудза, оскільки вони мають нижчу біологічну цінність для котів.



Жири

Жири є важливим джерелом енергії та необхідні для здоров'я шкіри та шерсті кота. Високоякісні корми повинні містити здорові джерела жиру, такі як курячий жир або риб'ячий жир, які багаті на омега-3 та омега-6 жирні кислоти.



Вуглеводи

Хоча коти не потребують вуглеводів у своїй дієті, вони можуть бути присутні в кормах як джерело енергії. Однак вуглеводи повинні бути обмежені. Обирайте корма з низьким вмістом вуглеводів і уникайте тих, де основними інгредієнтами є кукурудза, пшениця або інші зернові.



Вітаміни та мінерали

Крім основних макроелементів, корма для котів повинні містити необхідні вітаміни та мінерали, які підтримують здоров'я тварини. Вітаміни A, D, E та B-комплекс, а також мінерали, такі як кальцій, фосфор, магній і цинк, повинні бути присутні у складі корму.



Консерванти та добавки

Обов'язково перевіряйте наявність консервантів та добавок у кормі. Природні консерванти, такі як токофероли (вітамін E) або розмарин, є кращими, ніж синтетичні, такі як BHA, BHT або етоксиквін. Уникайте кормів, які містять штучні барвники та підсолоджувачі.



Гіпоалергенні корми

Якщо ваш кіт має алергії або харчову непереносність, вибирайте гіпоалергенні корми. Вони зазвичай містять обмежену кількість інгредієнтів і не містять поширених алергенів, таких як курка, яловичина, соя або кукурудза.



Спеціалізовані корми

На ринку доступні також спеціалізовані корма, які враховують особливі потреби котів. Наприклад, існують корма для стерилізованих котів, для котів із зайвою вагою, для літніх котів, а також для котів з певними захворюваннями, такими як проблеми з нирками або сечовим міхуром. Завжди консультуйтеся з ветеринаром перед тим, як змінювати раціон вашого улюбленця на спеціалізований корм.



Аналізувати склад

Читання етикеток на кормах для котів може стати справжнім випробуванням, але це важливий крок до забезпечення вашого кота найкращим харчуванням. Звертайте увагу на перераховані інгредієнти, протеїни, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали, а також консерванти та добавки. Пам'ятайте, що якісний корм – це інвестиція у здоров'я і довголіття вашого улюбленця.



Завдяки правильному вибору корму, ваш кіт буде здоровим, активним та щасливим. Переглядаючи корми для котів на allo.ua, використовуйте ці поради, щоб знайти найкращий варіант для свого улюбленця. Уважне читання етикеток допоможе вам зробити обґрунтований вибір і забезпечити вашого кота всіма необхідними поживними речовинами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Читання етикеток на кормах для котів може здаватися складним завданням, особливо якщо ви тільки починаєте шукати ідеальний корм для свого улюбленця. У статті ми розглянемо, як правильно читати етикетки на кормах для котів, щоб розуміти інгредієнти та обирати найкращі варіанти. Коли ви переглядаєте корма для котів на allo.ua , важливо звертати увагу на склад, оскільки він має безпосередній вплив на здоров'я і добробут вашого улюбленця.Перше, на що потрібно звертати увагу при читанні етикеток, це основні компоненти, які становлять основу корму. Інгредієнти зазвичай перераховані за зменшенням ваги. Тобто, перший інгредієнт є найважливішим, оскільки його в кормі найбільше. Для котів найкраще підходять корми, у яких першим інгредієнтом є м'ясо або риба. Наприклад, курятина, індичка, яловичина або лосось.Коти – облігатні хижаки, що означає, що їх дієта повинна бути багата на протеїни. Протеїни мають бути високоякісними та походити з тваринних джерел. Уникайте кормів, у яких протеїни походять з рослинних джерел, таких як соя або кукурудза, оскільки вони мають нижчу біологічну цінність для котів.Жири є важливим джерелом енергії та необхідні для здоров'я шкіри та шерсті кота. Високоякісні корми повинні містити здорові джерела жиру, такі як курячий жир або риб'ячий жир, які багаті на омега-3 та омега-6 жирні кислоти.Хоча коти не потребують вуглеводів у своїй дієті, вони можуть бути присутні в кормах як джерело енергії. Однак вуглеводи повинні бути обмежені. Обирайте корма з низьким вмістом вуглеводів і уникайте тих, де основними інгредієнтами є кукурудза, пшениця або інші зернові.Крім основних макроелементів, корма для котів повинні містити необхідні вітаміни та мінерали, які підтримують здоров'я тварини. Вітаміни A, D, E та B-комплекс, а також мінерали, такі як кальцій, фосфор, магній і цинк, повинні бути присутні у складі корму.Обов'язково перевіряйте наявність консервантів та добавок у кормі. Природні консерванти, такі як токофероли (вітамін E) або розмарин, є кращими, ніж синтетичні, такі як BHA, BHT або етоксиквін. Уникайте кормів, які містять штучні барвники та підсолоджувачі.Якщо ваш кіт має алергії або харчову непереносність, вибирайте гіпоалергенні корми. Вони зазвичай містять обмежену кількість інгредієнтів і не містять поширених алергенів, таких як курка, яловичина, соя або кукурудза.На ринку доступні також спеціалізовані корма, які враховують особливі потреби котів. Наприклад, існують корма для стерилізованих котів, для котів із зайвою вагою, для літніх котів, а також для котів з певними захворюваннями, такими як проблеми з нирками або сечовим міхуром. Завжди консультуйтеся з ветеринаром перед тим, як змінювати раціон вашого улюбленця на спеціалізований корм.Читання етикеток на кормах для котів може стати справжнім випробуванням, але це важливий крок до забезпечення вашого кота найкращим харчуванням. Звертайте увагу на перераховані інгредієнти, протеїни, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали, а також консерванти та добавки. Пам'ятайте, що якісний корм – це інвестиція у здоров'я і довголіття вашого улюбленця.Завдяки правильному вибору корму, ваш кіт буде здоровим, активним та щасливим. Переглядаючи корми для котів на allo.ua, використовуйте ці поради, щоб знайти найкращий варіант для свого улюбленця. Уважне читання етикеток допоможе вам зробити обґрунтований вибір і забезпечити вашого кота всіма необхідними поживними речовинами.

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