У Волинського прикордонного загону – новий керівник
Сьогодні, 12:49
Колишнього керівника Мукачівського прикордонного загону, полковника Богдана Ігнатюка призначили керівником 6-го прикордонного Волинського загону.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Нагадаємо, що з липня 2021 року Волинський прикордонний загін очолював Сергій Лозінський.
Зазначимо, що Мукачівський прикордонний загін охороняє 316 кілометрів кордону з Угорщиною та Румунією, а 6-й прикордонний Волинський загін – 214 км кордону з Білорусією і 228 км –з Польщею.
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Про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Нагадаємо, що з липня 2021 року Волинський прикордонний загін очолював Сергій Лозінський.
Зазначимо, що Мукачівський прикордонний загін охороняє 316 кілометрів кордону з Угорщиною та Румунією, а 6-й прикордонний Волинський загін – 214 км кордону з Білорусією і 228 км –з Польщею.
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