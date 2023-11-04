У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку водій порушив ПДР та перебував з ознаками алкогольного спʼяніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 23 липня, близько 13-ї години, патрулюючи вулицею Шота Руставелі, патрульні помітили автомобіль марки Mercedes Benz, який рухався з порушенням ПДР.Під час спілкування поліцейські також помітили, що у керманича присутні характерні ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат позитивний - 3, 59 проміле.На водія склали адмінматеріали:за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння);та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУПАП.