У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:37
У Луцьку водій порушив ПДР та перебував з ознаками алкогольного спʼяніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 23 липня, близько 13-ї години, патрулюючи вулицею Шота Руставелі, патрульні помітили автомобіль марки Mercedes Benz, який рухався з порушенням ПДР.
Під час спілкування поліцейські також помітили, що у керманича присутні характерні ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат позитивний - 3, 59 проміле.
На водія склали адмінматеріали:
за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння);
та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУПАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 23 липня, близько 13-ї години, патрулюючи вулицею Шота Руставелі, патрульні помітили автомобіль марки Mercedes Benz, який рухався з порушенням ПДР.
Під час спілкування поліцейські також помітили, що у керманича присутні характерні ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат позитивний - 3, 59 проміле.
На водія склали адмінматеріали:
за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння);
та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУПАП.
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