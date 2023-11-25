Стефанчук спростував інформацію про канікули депутатів: вони доопрацьовуватимуть закон про заборону УПЦ МП

Руслан Стефанчук спростував інформацію про те, що депутати нібито пішли на канікули. За його словами, їх не може бути у зв’язку з воєнним станом.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише



Стефанчук наголосив, що з 24 лютого 2022 року парламент працює у режимі єдиного засідання, і за цей час жоден з народних депутатів не отримав щорічної оплачуваної відпустки.



«Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України. Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо», — написав спікер парламенту.



Він також нагадав, що на засідання Верховної Ради 23 липня депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону про заборону Української православної церкви московського патріархату, аби його якнайшвидше винесли на голосування.



Тому, за словами Стефанчука, парламентарії «будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту».



Раніше народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що депутати заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою продовжити розгляд закону проти УПЦ МП. Тоді ж подальші засідання парламенту скасували. Наступні, за графіком, — будуть вже в серпні.



Що відомо про законопроєкт?



У січні 2023 року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.



Законопроєкт підготували за рішенням Ради національної безпеки й оборони. РНБО просило президента Володимира Зеленського розглянути діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії рф проти України. Причина — недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.



В УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення РНБО назвали «розмитим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».



На засіданні парламенту 23 липня у Верховній Раді вкотре блокували внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов’язаних з росією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спікер Верховної Радиспростував інформацію про те, що депутати нібито пішли на канікули. За його словами, їх не може бути у зв’язку з воєнним станом.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише Громадське Стефанчук наголосив, що з 24 лютого 2022 року парламент працює у режимі єдиного засідання, і за цей час жоден з народних депутатів не отримав щорічної оплачуваної відпустки.«Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України. Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо», — написав спікер парламенту.Він також нагадав, що на засідання Верховної Ради 23 липня депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, аби його якнайшвидше винесли на голосування.Тому, за словами Стефанчука, парламентарії «будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту».Раніше народний депутатзазначав, що депутати заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою продовжити розгляд закону проти УПЦ МП. Тоді ж подальші засідання парламенту скасували. Наступні, за графіком, — будуть вже в серпні.У січні 2023 року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.Законопроєкт підготували за рішенням Ради національної безпеки й оборони. РНБО просило президентарозглянути діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії рф проти України. Причина — недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.В УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення РНБО назвали «розмитим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».На засіданні парламенту 23 липня у Верховній Раді вкотре блокували внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов’язаних з росією.

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